Decathlon lança aplicativo de compras online

A Decathlon Brasil acaba de lançar o seu aplicativo de compras para mobiles. A nova plataforma será mais um dos canais de venda dos produtos Decathlon – além das lojas, site e whatsapp -, buscando oferecer a melhor experiência de compra aos seus clientes, além de dar mais um passo para a transformação digital.

O lançamento, que já está disponível na Apple Store e Google Play, vem com novidades: os clientes que fizerem sua primeira compra no App, terão um cupom de desconto exclusivo de 10%*. Além disso, é possível acompanhar os pedidos e históricos de compras, com uma navegação fácil e intuitiva.

Com mais de 65 modalidades esportivas contempladas em 7 mil itens para adultos e crianças, a loja possui tudo para o esporte a preços imbatíveis, aliando tecnologia, variedade e qualidade. O aplicativo terá todos os produtos que estão disponíveis no site, e também será possível utilizar as mesmas formas de pagamento e opções de entrega.

Hoje, com o celular sendo a forma mais barata de se ter acesso à internet, a companhia busca acompanhar as tendências de compra e atendimento omnicanal, com a intenção de se tornar acessível para o maior número de pessoas.

*Válido somente para um uso por CPF e não aplicável em bikes.