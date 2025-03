Google Shopping dá dicas de como encontrar as melhores ofertas

Procurar por melhores preços e promoções é uma parte importante da jornada de compra de qualquer consumidor e, com os impactos econômicos da pandemia de COVID-19, esse hábito tem se intensificado. Com a ajuda do Google Shopping, é possível pesquisar produtos e serviços, comparar preços em diferentes lojas, promoções, disponibilidade de itens e encontrar produtos similares.

Para ajudar os consumidores a aproveitar as melhores ofertas em lojas on-line e físicas, confira alguns recursos do Google Shopping, incluindo informações sobre preços, comparação de preços e rastreamento de preços:

1 • Saiba se encontrou o melhor preço possível

Todo mundo adora fechar um bom negócio, mas pode ser difícil saber o quão “bom” esse negócio realmente é. Mas é possível ver rapidamente se o preço oferecido por um item é alto, baixo ou normal, em comparação com outros preços na web e em lojas próximas. Basta pesquisar no Google e acessar a aba Shopping. Em seguida, selecione seu produto favorito para acessar a página de produtos do Shopping, onde estão os insights de preços.

2 • Compare facilmente os preços e opções de frete

Na mesma página, há também a possibilidade de visualizar várias opções de preço e compra em um grande número de lojas, com opções on-line e locais listadas para fácil comparação. Há também a possibilidade de checar se está disponível a retirada daquele produto na loja.

3 • Receba alertas quando o produto ficar mais barato

Não encontrou a oferta que estava procurando? Ative o rastreamento de preços no Google Shopping para receber alertas de queda de preços para o produto que está buscando. É preciso estar conectado à sua conta do Google para receber notificações por e-mail ou no aplicativo de pesquisa do Google. Para ver todos os produtos que você está rastreando ou para cancelar a assinatura de alertas, basta acessar sua conta do Google e acessar Minha atividade.

Essas ferramentas são parte do esforço do Google para ajudar os consumidores em sua jornada de compra on-line e para que possam encontrar os melhores presentes, preços e lugares para comprar.