Comunidade para mulheres na tecnologia oferece capacitações gratuitas com cursos da Microsoft

As vagas ocupadas por mulheres nas áreas de tecnologia ainda representam uma pequena parcela do setor: apenas 26%, segundo a InfoJobs. Há alguns anos esse número era ainda menor, o que motivou uma gaúcha a criar uma rede de apoio que rendeu o reconhecimento como uma das mulheres técnicas mais influentes da América Latina para Mozilla Foundation em 2016, com o prêmioda Microsoft. Cynthia Zanoni, Engenheira de Software, é uma das responsáveis pela semente da WoMakersCode , comunidade de mulheres que está oferecendo em 2021 mais de 100 mil vagas para a capacitação de mulheres em tecnologia junto com a Microsoft.

A história da WoMakersCode surgiu quando Cynthia encontrou os desafios de trabalhar em uma área majoritariamente ocupada por homens. O sonho de ter mais diversidade no mercado transformou a iniciativa na maior comunidade de tecnologia formada por mulheres na América Latina. O interesse dela pela área de tecnologia veio desde cedo, ainda criança. “Desde criança eu era curiosa e pensava em como poderia aprender sobre tecnologia para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida”, conta ela. E foi assim que depois ela começou a faculdade e descobriu a solidão de ser uma mulher em meio a tantos homens: em uma turma de quase 60 estudantes, apenas três eram mulheres.

Essas experiências motivaram a criação da WoMakersCode, em 2015. “Mesmo com desafios, consegui me estabelecer na carreira e que minhas experiências poderiam contribuir para abertura de portas para outras mulheres no mercado de trabalho”, explica Cynthia. Hoje mais de 60 mulheres estão envolvidas de forma voluntária na organização dos projetos, cursos, conteúdos e mentorias da comunidade, que já tem presença em 12 cidades brasileiras e nos Estados Unidos. Entre os mais de 500 eventos organizados e uma rede com cerca de 50 mil mulheres, Cynthia se orgulha principalmente da criação do Hacking de Carreira, em 2015, um programa de aceleração de carreira para mulheres na tecnologia, e o Bootcamp de Ciência de Dados com três meses de capacitação gratuita e feira de empregabilidade. “Cada mulher que vemos conseguindo vencer na carreira depois do nosso apoio é como uma vitória de todas nós. E o melhor é que elas se tornam replicadoras disso e ajudam mais mulheres depois”, destaca Cynthia.

Capacitação gratuita em 2021

A criadora da comunidade lembra que o medo, a insegurança e a falta de incentivo na família são os principais fatores que afetam as mulheres na hora de evoluírem na carreira de tecnologia. Para quebrar essas barreiras, a plataforma MaisMulheres.Tech, criada em parceria com a Microsoft, oferece neste ano cerca de 100 mil vagas em trilhas de conteúdos: