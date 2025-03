Kaspersky alerta: golpes online já usam filme da Viúva Negra

Após algumas mudanças na data de lançamento devido à pandemia, o mundo está finalmente pronto para conferir a história da personagem Viúva Negra. Com todas as restrições ocasionadas pelo coronavírus, os produtores decidiram dar um passo importante – a estreia do filme acontecerá simultaneamente nos cinemas e nos serviços de streaming. A novidade alimentou o interesse não só de cinéfilos, mas também dos cibercriminosos.

Para entender melhor como os cibercriminosos tentam rentabilizar em cima dos interesses dos espectadores, os especialistas da Kaspersky analisaram uma série de arquivos maliciosos disfarçados como o novo filme da personagem da Marvel, bem como sites de phishing relacionados ao filme, que são criados com a intenção de roubar informações pessoais e financeiras das vítimas.

Como resultado, os especialistas da empresa de cibersegurança destacam picos de tentativas de golpes em meio às datas de lançamento anunciadas: 12% de aumento no bloqueio de golpes na primeira data anunciada para o filme, em 1º maio de 2020, 13% de incremento na segunda data (7 de maio de 2021) e agora verificou-se 9% de aumento nas tentativas de golpes em julho de 2021.

Número de tentativas de infectar usuários com arquivos disfarçados do filme Viúva Negra

A Kaspersky também encontrou vários sites de phishing projetados para roubarem credenciais das vítimas. O golpe acontece da seguinte forma: na esperança de ver o filme, as vítimas são redirecionadas para páginas que exibem os primeiros minutos de uma suposta filmagem. Só que para assistirem ao restante, as vítimas precisam preencher um cadastro com dados pessoais e um cartão bancário. Depois de algum tempo, uma quantia é cobrada da vítima – e o filme completo não é exibido.

Este tipo de phishing é amplamente difundido e considerado como um dos mais populares entre os cibercriminosos. Neste ano, a Kaspersky já alertou sobre este mesmo golpe no lançamento da quinta temporada do desenho animado Rick and Morty, bem como durante a temporada do Oscar 2021

Exemplo de phishing que oferece o filme Viúva Negra

“Grandes lançamentos sempre foram uma fonte de entretenimento, mas a paixão dos fãs pode leva-los para esses golpes online, e o pior é que o interesse é tanto que as pessoas nem desconfiam. Nossa pesquisa Ressaca Digital destacou este comportamento e mostrou que 41% dos brasileiros admitem ter desativado uma ou mais vezes a solução de segurança do PC ou celular porque ela não permitiu um download . Para evitar estes golpes, precisamos reforçar sempre a importância da educação digital – e também é importante conscientizar as pessoas que pirataria, além de crime, apenas irá expor sua segurança digital”, afirma Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil.

Para evitar ser vítima, Kaspersky aconselha os usuários a:

• Verificar a autenticidade dos sites antes de inserir dados pessoais e use somente páginas oficiais e confiáveis para assistir ou baixar filmes.

• Prestar atenção às extensões dos arquivos que você está baixando. Um arquivo de vídeo nunca terá uma extensão .exe ou .msi.

• Usar uma solução de segurança confiável, como o Kaspersky Security Cloud , que identifica anexos maliciosos e bloqueia sites de phishing.

• Evitar links promissores de visualização antecipada de conteúdo. Se você tiver alguma dúvida sobre a autenticidade do conteúdo, verifique com seu provedor de entretenimento.