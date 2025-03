AMD lidera computação de alto desempenho para além da exaescala

No evento digital International Supercomputing 2021 deste ano, a AMD tem apresentado o momento de seus processadores AMD EPYC™ e aceleradores AMD Instinct™ em toda a indústria de computação de alto desempenho (HPC). A empresa também descreveu atualizações para a plataforma de software aberto ROCm™ e apresentou a iniciativa AMD Instinct™ Education and Research (AIER). A lista Top500 mais recente mostrou o crescimento contínuo dos processadores AMD EPYC para sistemas HPC. Os processadores AMD EPYC alimentam quase cinco vezes mais sistemas em comparação com a lista de junho de 2020 e mais do que o dobro do número de sistemas em comparação com novembro de 2020. Da mesma forma, os processadores AMD EPYC alimentam metade das 58 novas entradas na lista de junho de 2021.

“A computação de alto desempenho é crítica para enfrentar os maiores e mais importantes desafios do mundo”, disse Forrest Norrod, vice-presidente sênior e gerente geral de data center e grupo de sistemas incorporados da AMD. “Com nossa família de processadores AMD EPYC e aceleradores Instinct, a AMD continua a ser o parceiro de escolha para HPC. Estamos empenhados em permitir o desempenho e as capacidades necessárias para o avanço das descobertas científicas, quebrar a barreira exascale e continuar a impulsionar a inovação.”

O bom momento da AMD em HPC continua

Com o recente lançamento do processador AMD EPYC série 7003, que oferece desempenho líder da indústria para cargas de trabalho HPC¹, a AMD continua a permitir que seus parceiros e clientes implantem clusters de todos os tamanhos, em todas as principais áreas de pesquisa, incluindo manufatura, ciências biológicas, serviços financeiros, pesquisa climática e muito mais.

Um estudo de percepção do Intersect360 em 2020 sobre as impressões dos usuários de HPC sobre CPUs mostrou que os processadores AMD EPYC tiveram uma impressão favorável de 78% entre os entrevistados, passando de 36% em 2016². Em um estudo de 2021 da Intersect360 perguntando às instituições de HPC sobre a penetração do AMD EPYC em seus sites, 23% dos entrevistados disseram que usam amplamente os processadores AMD EPYC e outros 47% disseram que estão testando ou usando processadores AMD EPYC em algum nível³.

Alguns sistemas recentes que utilizam soluções AMD HPC incluem:

Atualizações para o suporte de software AMD ROCm™

A AMD está apresentando sua nova iniciativa AMD Instinct Education and Research (AIER), projetada para ajudar cientistas, pesquisadores e acadêmicos a acelerar o desempenho de seu código nos aceleradores AMD Instinct. A iniciativa AIER, com base nos requisitos dos membros, oferece acesso remoto às tecnologias AMD Instinct, AMD ROCm Learning Center e software e suporte ROCm, bem como acesso a orientação técnica sobre soluções de software e hardware AMD. Além dos Parceiros de Soluções regionais, os Parceiros de Soluções Globais da AIER incluem Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise e Supermicro.

A plataforma de software aberto ROCm continua ganhando suporte e impulso da indústria com uma lista crescente de aplicativos, bibliotecas de terceiros e estruturas que suportam aceleradores AMD. A comunidade HPC adotou o HIP como um modelo de programação heterogêneo, que os desenvolvedores usam para escrever ou adaptar seus códigos para acelerar nas GPUs da AMD, incluindo Gromacs, TensorFlow e GridTools.

Além disso, o PyTorch for ROCm agora está disponível como um pacote Python instalável e inclui capacidade total para treinamento de precisão mista e em grande escala usando as bibliotecas MIOpen e RCCL (comunicações) da AMD. Esta inovação fornece uma nova opção para cientistas de dados, pesquisadores, estudantes e outros na comunidade para começar a usar PyTorch acelerado usando GPUs AMD. Mais recentemente, CuPy, uma biblioteca open-source de array com Python, expandiu seu suporte tradicional de GPU com a introdução da versão 9.0 que agora oferece suporte para a pilha ROCm para computação acelerada por GPU.

Compromisso com o avanço da pesquisa

No ano passado, a AMD anunciou seu Fundo HPC para pesquisa Covid-19, que incluiu uma doação de sistemas com processadores AMD EPYC e aceleradores AMD Instinct para fornecer aos pesquisadores poder de computação em escala petaflop para combater a pandemia. Com mais de 12 petaflops de capacidade concedidos até o momento, a AMD já forneceu recursos de HPC para 23 instituições em sete países, incluindo Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University (NYU), Rice University, University of Texas em Austin e University of Toronto.

“Da pesquisa do Covid-19 à análise das arquiteturas do genoma, os processadores AMD CPU e GPU ajudam o Center for Theoretical Biological Physics a executar alguns códigos de 1.000 a 10.000 vezes mais rápido do que antes”, disse Peter Rossky, professor Harry C. & Olga K. Wiess de Ciências Naturais. “A capacidade de executar simulações paralelas neste equipamento revolucionário permite a análise completa de um cromossomo em apenas 20 minutos – pesquisa que costumava levar até um mês para ser concluída. Essas conquistas vêm poucos meses depois de adicionar os recursos de computação de alto desempenho da AMD, e esperamos que a adoção em nossa comunidade de pesquisadores cresça exponencialmente ”.

Visite o estande virtual da AMD no ISC 21 para saber mais sobre as soluções da AMD para HPC e converse com os especialistas da AMD.