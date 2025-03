PROTESTE indica qual é o melhor combo de internet

Cada vez mais brasileiros recorrem ao serviço de internet para utilizar a rede mundial de computadores para diferentes finalidades, como trabalhar, estudar, diversão e acessar milhares de conteúdos. Esse acesso acontece por meio de diferentes dispositivos: computadores, smartphones, tablets, notebooks e muitos outros.

acesso à internet só cresce no Brasil, visto que 82,7% dos lares do país possuem o serviço, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na pesquisa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019. O índice é 3,6 pontos percentuais maior do que no ano anterior.

A mesma pesquisa mostra que os dispositivos usados para acessar a web são variados:

• O celular é a principal ferramenta de conexão para 99,5% dos domicílios com internet;

• O computador é o recurso usado por 45,1% dessas pessoas;

• A televisão é usada para se conectar à web por 31,7% dos lares com internet;

• O tablet é o dispositivo de conexão em 12% dos lares.

Outra pesquisa, a TIC Domicílios 2019 , mostra que 134 milhões de brasileiros (ou seja, 3 em cada 4 pessoas) acessam a internet. O mesmo levantamento indica que 90% das pessoas usam o serviço todos dias.

Com tantas possibilidades de conexão em milhões de casas no Brasil e com um público tão grande, as empresas prestadoras de serviços de internet desenvolveram uma série de ofertas que trazem mais diversidade para os consumidores escolherem um serviço que atenda às suas necessidades de conexão .

Um desses recursos são os conhecidos combos, que são a melhor opção para o consumidor economizar . Ao contratar serviços de internet, telefone e TV por assinatura com uma empresa só, é possível economizar bastante. Em alguns casos, o valor poupado chega a quase 1 mil reais.

Porém, são muitas opções de ofertas e muitas delas trazem diferentes combinações de combo. Algumas contam com recursos além de internet, TV e telefone, como wi-fi, conexão de dados móveis para celular e outros adicionais.

Por isso, a PROTESTE realizou uma pesquisa sobre os combos residenciais de múltiplos serviços mais comuns. A análise levou em consideração o custo-benefício do para o consumidor. Dessa forma, você poderá analisar qual é a melhor oferta para as suas necessidades. Saiba mais sobre o estudo!

Como o estudo foi feito?

A pesquisa é comparativa e foi realizada com base nos preços dos combos residenciais das seguintes operadoras: Oi, Net/Claro, Vivo e Tim. Os pacotes foram divididos em dois grupos, o primeiro é formado pela banda larga, telefone fixo e televisão por assinatura. O segundo abrange os serviços de banda larga e telefone fixo.

No total, 36 planos, que apresentavam as melhores ofertas e respeitavam os critérios da pesquisa, foram analisados. Os preços foram retirados dos sites das operadoras, no período de 25/01/2021 até 29/01/2021. Por isso, podem sofrer alterações.

Os valores citados são referentes à contratação de planos anuais, que ganham descontos por causa da fidelidade. Os resultados da economia serão apresentados mensalmente e anualmente. A pesquisa criou três perfis de consumidores, assim consegue abranger uma maior variedade de famílias com necessidades diferentes. São eles: o básico, intermediário e avançado.

Dois perfis diferentes

Os diferentes perfis de combos foram montados com base nas mudanças de consumo desse serviço. Atualmente, os clientes estão optando por acessar o conteúdo veiculado na televisão pela internet. Além disso, o serviço de streaming conquistou grande público e atrai muitos espectadores.

O que é banda larga?

A internet banda larga é um tipo de conexão que permite a navegação em alta velocidade. A tecnologia é usada em todo o mundo e permite uma boa experiência de navegação aos consumidores. Ou seja, é uma internet que, devido à rapidez na transmissão de dados, evita problemas como:

• Demora para fazer downloads ou uploads, mesmo em casos de arquivos grandes;

• Travamentos na reprodução de filmes assistidos via streaming;

• Baixa resolução na exibição de conteúdos em vídeo;

• Problemas de conexão em videochamadas.

Dessa maneira, você consegue fazer tudo o que precisa e muito mais utilizando a internet banda larga. Seja para reuniões de trabalho, seja para assistir cursos online e também para se divertir assistindo séries. Esse tipo de internet é ideal para se conectar diariamente.

Dicas simples que vão ajudar na melhoria da internet

Por melhor que seja o serviço de internet da sua casa, existem algumas dicas bem simples que ajudam a melhorar a qualidade do sinal de internet dentro da residência. Isso vale, principalmente, para quem usa wi-fi e, também, para quem se conecta por diferentes dispositivos.

Se você tem internet em casa, mas enfrenta problemas de conexão, veja como essas dicas podem melhorar a sua experiência de internet.

Verifique a posição do roteador

O roteador é a peça fundamental que transmite o sinal de internet pela sua casa. Porém, a posição em que ele está pode prejudicar essa transmissão. Afinal, a internet sem fio enfrenta barreiras físicas ou tecnológicas que dificultam a conexão dos dispositivos.

Por isso, coloque o roteador em um local central na casa, que fique longe de cantos ou paredes que atrapalhem o sinal de wi-fi. Também não é bom deixar o roteador perto de rádios, micro-ondas ou locais muito baixos e escondidos.

Trocar a senha frequentemente

Trocar a senha de acesso à internet com frequência é muito importante para garantir a segurança da rede e, principalmente, evitar que outros dispositivos próximos possam acessar o seu wi-fi.

Por isso, escolha senhas que tenham letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres pessoais. Assim, fica mais difícil alguém decifrar o código de acesso. Além disso, lembre-se de trocar a senha inicial colocada pela equipe técnica que instalou a internet na sua casa.

Tenha um bom antivírus

Ainda sobre segurança, um bom antivírus também contribui para impedir o acesso de terceiros à sua internet. Existem vírus e malwares que conseguem “roubar” banda larga, por isso usar um antivírus ajuda a impedir que outras pessoas acessem sua rede .

Aplicativos em segundo plano

Observe se a sua internet não está sendo consumida por aplicativos em segundo plano que deixam a conexão mais lenta. Jogos online, aplicativos de streaming e download podem continuar funcionando em segundo plano e consumir sua rede. Dessa forma, prejudicam a conexão de outros aparelhos.

Por isso, caso não esteja utilizando um determinado aplicativo ou site, feche-o para que ele não consuma parte da banda larga. Isso pode melhorar a velocidade de conexão dos outros aparelhos.

