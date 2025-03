Aldo e Intel anunciam parceria para distribuição dos Mini PCs Intel® NUC

Trocar aquele PC antigo e desgastado por um equipamento novinho em folha de apenas 12 centímetros e com todos os recursos pode até parecer ficção-científica, mas já está perto de virar realidade no Brasil graças à parceria entre a gigante norte-americana e a Aldo, maior distribuidora brasileira de equipamentos de TI, energia solar e drones.

Os Mini PCs Intel® NUC, são computadores completos, extremamente pequenos e altamente eficientes energeticamente que podem ser utilizados em várias soluções de Internet das Coisas (IoT). Isso porque eles apresentam alto poder de processamento, vantagem do tamanho reduzido e um consumo de energia até 70% menor do que um PC tradicional.

Os NUCs são produzidos, otimizados e ajustados pela Intel e são totalmente configuráveis a diversas necessidades como IOT, vídeo vigilância, frente de caixa, sinalização digital, home office e vídeo aula. Na Aldo, os Mini PCs Intel® NUC poderão ser integrados com memória RAM e SSD da Kingston. Além disso, integram o sistema operacional Windows, da Microsoft, com configurações pré-definidas, e recebem o nome de Ultratop.

No dia 1º de julho começou a pré-venda dos Mini PCs Intel® NUC na Aldo para as revendas de TI de todo o país. A Aldo também pode ficar responsável por customizar os NUCs conforme a necessidade das aplicações dos clientes. Dessa forma, é possível escolher os componentes disponíveis na Aldo e personalizar o Intel® NUC com as tecnologias da Intel® ou adquirir o barebone, que é o NUC sem memória e armazenamento.

De acordo com Joaquim Fernandes, Diretor Comercial da Aldo, “a distribuição dos Mini PCs Intel® NUC reforça ainda mais a parceria de quase 20 anos da Aldo com a Intel, quando a empresa se tornou Distribuidora Oficial da Intel no país. Estamos certos de que os NUCs serão um sucesso de vendas. Isso porque o mercado de PCs segue aquecido e os consumidores estão ávidos por ferramentas que facilitem o trabalho e o entretenimento. Os NUCs são equipamentos altamente tecnológicos, compactos e sustentáveis, em linha com os novos anseios dos consumidores no “novo normal”.

Já para Américo Tomé, Diretor de Canais, Distribuição e Alianças da Intel Brasil, “a chegada dos Mini PCs Intel® NUC vem para firmar ainda mais o comprometimento da Intel em atender o público local. O objetivo é oferecer o que há de mais recente no mundo da tecnologia para os consumidores, parceiros e todo o mercado brasileiro”.

Para quem busca um centro de entretenimento doméstico, os Mini PCs Intel® NUC também cumprem esse papel. O equipamento pode ser conectado ao aparelho de som, à TV e aos dispositivos domésticos inteligentes. Assim, é possível reunir toda a vida digital – fotos, músicas, filmes, serviços de streaming, campainhas inteligentes e assistentes digitais – em uma única experiência.

Os modelos vêm equipados com os processadores Intel® Celeron Dual-Core e processadores da Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5 e Intel® Core™ i7 da 10ª geração. Além disso, saem da caixa já com o sistema operacional instalado. As opções são: Windows Professional, Windows Home e Linux. Os Mini PCs Intel® NUC contam com portas HDMI, USB de carregamento rápido. Também contam com conexão de rede e Bluetooth integrado para conectar periféricos sem fio.

Os Mini PCs Intel® NUC possuem garantia de três anos e o suporte ao cliente de classe mundial da Intel, além de serem equipados com Wi-Fi 6, que é a sexta geração da tecnologia de redes wireless. Essa tecnologia sem fio promove ganhos de performance e eficiência além de garantir a transmissão e recepção de dados em alta velocidade. Os receptores também contam com a tecnologia MU-MIMO que proporciona maiores taxas de transmissão da rede sem fio.

Aquele computador usado que seria descartado vale um voucher de R$ 100 na compra de um dos modelos Ultratop Mini PCs Intel® NUC integrados pela Aldo. Por meio do programa Aldo Crazy Recicla, a Aldo realiza o descarte correto do PC usado. Esse é um dos compromissos da Aldo com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Assim, as revendas e integradores de TI podem contar com a Aldo para a coleta sem custos e com o descarte apropriado, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Vale ressaltar que a Aldo se responsabiliza pelos dados pessoais que possam estar nos equipamentos coletados. A empresa assegura que esses dados sejam apagados de acordo com as melhores práticas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).