Adobe e Gerando Falcões debatem sobre o papel da tecnologia no combate à desigualdade social

No dia 20 de julho, terça-feira, às 17h, a Adobe e a Gerando Falcões, plataforma que atua em rede para acelerar o poder de impacto de líderes de periferias e colocar a desigualdade social das favelas no museu, estarão juntas em uma live gratuita e ao vivo para debater sobre tecnologias e estratégias digitais que ajudam a combater a desigualdade social no Brasil.

O evento on-line será comandado pelo general manager da Adobe Latam, Federico Grosso, que entrevistará o fundador da Gerando Falcões, Edu Lyra. Durante a transmissão, o público poderá saber mais sobre as ações da organização para combater a desigualdade social, como a #coronanoparedão, além de conhecer as tecnologias utilizadas para criar um marketing automatizado e orientado a dados com o objetivo de obter mais resultados com as doações.

A parceria entre as empresas iniciou em 2019, quando a Adobe se uniu ao propósito da Gerando Falcões de dar suporte e acelerar o trabalho de outras ONGs que atuam em favelas de todo o Brasil, doando tecnologias que apoiam o crescimento da operação.

Os interessados em assistir ao bate-papo podem realizar a inscrição gratuita pelo link.

Serviço:

Entrevista: a tecnologia a favor do combate à desigualdade social

Data: 20/7/2021, terça-feira, às 17h

Valor: gratuito

Palestrantes: Federico Grosso, general manager Adobe LATAM, e Edu Lyra, fundador do Gerando Falcões

Inscrição: https://www.eventials.com/adobe/fed-entrevista-edu-lyra-a-tecnologia-a-favor-do-combate-a-desigualdade-social/