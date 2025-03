A vida se abre com Galaxy: Samsung lança nova campanha no Brasil

A tecnologia é um caminho que não define barreiras. É um meio que apresenta inovações, conexões e, acima de tudo, permite abertura ao novo. E, pensando nisso, a Samsung lança, nesta quarta-feira (07), a Why Galaxy, uma campanha que busca ressaltar o quanto a marca Galaxy pode conectar, sem limites, dispositivos, experiências e pessoas. A mensagem, que reforça o quanto a vida pode ser empoderada com a tecnologia Galaxy, será divulgada nos canais digitais da Samsung Brasil e nas principais mídias sociais a partir do dia 07/07/2021.

“A Samsung tem como filosofia o empoderamento das pessoas por meio da tecnologia. A marca Galaxy traduz essa visão de oferecer às pessoas a liberdade de usar nossos produtos e serviços, e de ir além desafiando barreiras. Fazendo do impossível, o possível”, afirma Roman Cepeda, vice-presidente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O vídeo, de aproximadamente um minuto, enfatiza o conceito de liberdade com o Ecossistema Galaxy, mostrando como a tecnologia pode ajudar a romper barreiras e limites, a promover novas conexões e, ainda, proporcionar às pessoas um mundo de possibilidades.

Além disso, a nova campanha da Samsung evidencia recursos poderosos da linha Galaxy, como o carregamento superrápido, através do Carregador de Viagem Super Fast Charging 25W .Com ele, a bateria aumenta 50%² em apenas 30 minutos³. O carregamento compartilhado (Wireless PowerShare⁴) também é um importante recurso abordado na campanha. Com ele, o usuário consegue realizar o carregamento entre dispositivos, sem necessidade de um carregador.

A campanha trará, ainda, abordagens criativas sobre os pilares do Ecossistema Galaxy, como segurança, facilidade de transferência de dados através do Smart Switch e tranquilidade com o programa Samsung Care+ e o benefício de monitorar a saúde com o Samsung Health.

Para saber mais sobre a campanha Why Galaxy, acesse: https://www.samsung.com/br/mobile/why-galaxy/

*Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações dos produtos apresentados neste documento, incluindo, mas não limitadas a, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e funcionalidades estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

¹²Requer conexão de rede 5G ideal de latência ultrarrápida e ultrabaixa, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

²Carregador não incluído; Utilize somente carregadores e baterias aprovados pela Anatel e acessórios e cabos aprovados pela Samsung.

³Com base nos resultados de carregamento super rápido em testes realizados nos laboratórios internos da Samsung, com todos os serviços, recursos e tela desligados. Com base na vida média da bateria em condições normais de uso. Desempenho médio esperado com base no uso típico. A vida útil real da bateria depende de fatores como rede, recursos selecionados, frequência das chamadas e padrões de uso de voz, dados e outros aplicativos. Os resultados podem variar.

⁴ Wireless PowerShare limitado à produtos Samsung ou outros smartphones compatíveis com carregamento sem fio WPC Qi (disponível em modelos a partir do Galaxy S7, nas linhas S e Note). O carregamento sem fio pode não funcionar com acessórios ou capas que não sejam Samsung e ainda afetar a recepção de chamadas ou serviços de dados, dependendo do seu ambiente de rede.