SKY lança o SKY Connect, receptor smart com Android TV integrado

A SKY, maior operadora de TV paga via satélite do país, anuncia a chegada do SKY Connect, geração de receptor inteligente com Android TV integrado. O dispositivo faz parte da estratégia de inovação e integração de serviços da operadora e estará disponível a partir de hoje, 7 de julho.

Entre os principais recursos, o receptor conta com o smart speaker integrado ao Google Assistente, que responde a comandos de voz à distância e permite realizar ações como trocar o canal, aumentar e/ou abaixar o volume, abrir aplicativos e buscar conteúdos, sem precisar utilizar o controle remoto. Além disso, a pessoa poderá ouvir músicas sem ligar a TV por meio de uma caixa de som integrada e controlar a iluminação ambiente, caso possua dispositivos de automação residencial.

Por meio da conexão com a internet (Wi-Fi ou via cabo), é possível acessar o Google Play Store para baixar diversos aplicativos, como apps para streaming de vídeo, para streaming de música, mídias sociais e jogos – neste caso, a tecnologia também permite a conexão de um GamePad via BlueTooth. Além disso, o dispositivo também disponibiliza conteúdos com qualidade 4K, de acordo com a disponibilidade dos serviços disponíveis na SKY Connect.

Segundo André Ribeiro, vice-presidente de marketing da SKY, o lançamento reforça a referência de lançamentos inovadores da companhia. “A SKY sempre foi pioneira em uma série de inovações tecnológicas e parcerias estratégicas, visando sempre levar aos nossos assinantes de todo o Brasil não só o melhor conteúdo, mas também a melhor experiência de consumo. O novo receptor trará uma experiência ainda mais completa para os clientes da SKY, que poderão aproveitar diferentes funcionalidades e recursos em um único dispositivo”, explica.O produto será disponibilizado para assinantes Pós-pago.

Para Ricardo Dominguez, Gerente de Parcerias de Android, a novidade ajudará a levar a mais lares brasileiros as praticidades da TV inteligente: “O Android TV com o Google Assistente integrado funciona de forma muito simples. Basta dizer ‘Ok Google’ ou pressionar o respectivo botão relacionado ao Google Assistenteno controle remoto para encontrar rapidamente o mais novo sucesso de bilheteria, conferir o placar de um grande jogo ou diminuir o brilho, tudo isso sem parar o que você está assistindo”, explica.

Next Gen UI

O SKY Connect faz parte do projeto Next Gen UI, que tem como objetivo a modernização da interface gráfica de equipamentos da SKY, com foco na experiência de descoberta e consumo de conteúdos, ao vivo e on demand. No terceiro trimestre deste ano, a companhia vai atualizar aproximadamente 300 mil equipamentos ativos no Brasil.

De acordo com André Ribeiro, as atualizações vão permitir a oferta de serviços ainda mais relevantes para às pessoas, acompanhando novas tecnologias disponíveis no mercado. “Por meio do novo canal do cliente da SKY, o assinante centraliza suas principais ações e preferências de conteúdo, além de consultar o guia de programação e os canais favoritos, entre muitos outros recursos”, finaliza.