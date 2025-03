Fórum SBTVD inicia testes para o novo padrão da TV Digital aberta

O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD), entidade que trabalha para a implantação e o desenvolvimento da TV Digital no Brasil, deu início aos testes de laboratório e de campo do padrão de TV 3.0.

Para avaliar as tecnologias que serão empregadas na TV 3.0, uma chamada internacional foi publicada em julho de 2020 para receber propostas de tecnologias do Brasil e de outros países. No total, 21 organizações encaminharam sugestões.

Os testes laboratório e de campo serão financiados pelo Ministério das Comunicações (MCom) por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e contarão com mais de 70 pesquisadores de sete universidades envolvidas durante os cinco meses de testes, além dos engenheiros e especialistas das empresas associadas ao Fórum SBTVD.

“Teremos muito trabalho pela frente, mas acreditamos que, além de fornecer informações muito valiosas para a seleção das tecnologias mais apropriadas para a próxima geração de televisão digital no Brasil, esses testes também serão uma referência muito importante para outros países, ao avaliar e comparar as tecnologias de ponta de camada física, camada de transporte, codificação de vídeo, codificação de áudio, captions e codificação de aplicações”, afirma Luiz Fausto, coordenador do Módulo Técnico do Fórum SBTVD.

Nova geração da TV

A TV 3.0 trará inúmeras melhorias na experiência do telespectador, entre elas: mais qualidade de som e imagem que a TV Digital atual, conteúdo mais segmentado geograficamente e de acordo com o perfil do telespectador, e uma integração ainda mais transparente entre TV aberta e Internet.

A nova geração da tecnologia também fortalece o setor de radiodifusão, que segue trabalhando em iniciativas transformadoras, voltadas para o atendimento das necessidades dos telespectadores e, que ao mesmo tempo, ofereçam um serviço de última geração, de forma gratuita.

“A TV aberta continuará sendo uma plataforma de distribuição competitiva em termos de qualidade e experiência do usuário. Ela será capaz não apenas de manter o engajamento da audiência, mas também de viabilizar novos modelos de negócio, com uma segmentação maior da programação e comercialização, e a partir da maior integração com a Internet”, ressalta Fausto.

Para Luiz Cláudio Costa, presidente do Fórum SBTVD, a TV 3.0 revolucionará o jeito de assistir televisão no Brasil. “É a voz da democracia mantendo sua relevância, recebendo os avanços para o futuro, para que a gente continue sendo a maior fonte de informação do povo brasileiro”, afirma.

Próximos passos

Caso os resultados dos testes sejam satisfatórios, eles serão analisados pelo Conselho Deliberativo do Fórum SBTVD, em conjunto com as avaliações dos Módulos Técnico, de Mercado e de Propriedade Intelectual, para recomendar ao MCom um conjunto de tecnologias apropriadas para a próxima geração de televisão digital no Brasil.

Após aprovação do Ministério, o Módulo Técnico do Fórum trabalhará na elaboração das normas da TV 3.0. “Uma vez que as normas estejam publicadas pela ABNT e referenciadas na regulamentação do serviço de radiodifusão, as emissoras poderão ser autorizadas pelo governo a iniciar a operação do novo sistema”, explica Luiz Fausto. Essas mudanças podem acontecer a partir de 2023, com uma adoção progressiva ao longo dos anos subsequentes.

Para saber mais sobre a TV 3.0, acesse: www.forumsbtvd.org.br/tv3_0.