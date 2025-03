Novo Kaspersky VPN Secure Connection oferece mais agilidade e segurança

A Kaspersky melhorou e expandiu a lista de recursos de segurança para sua VPN Secure Connection. Isso inclui o recurso Kill Switch, que agora está disponível para iOS e permite ao usuário navegar pela internet protegido contra interrupções de conectividade maliciosas. A nova versão também amplia as localizações geográficas a partir das quais o tráfego web pode ser roteado, bem como o número de servidores para fornecer uma conexão estável e rápida.

De acordo com um estudo da DoubleVerify , o tempo diário gasto consumindo conteúdo online duplicou no mundo inteiro desde o início da pandemia – passou da média de três horas e 17 minutos para 6 horas e 59 minutos. Além disso, como os serviços de streaming estão começando a diferenciar o conteúdo geograficamente, usuários de regiões diferentes podem não ter acesso a notícias importantes e outros conteúdos relevantes. Com isso, os serviços de VPN estão se tornando cada vez mais populares.

Uma das novidades é a expansão do Kill Switch para usuários com o sistema operacional iOS. Este é um recurso de segurança que desativa automaticamente a conexão do usuário com a Internet se a VPN for desabilitada. Isso garante que a privacidade digital não seja comprometida e evita a perda de dados. Graças a essa opção, as pessoas não precisam mais se preocupar com a possibilidade de terceiros conseguirem informações sobre suas atividades online. O Kill Switch está disponível apenas na versão premium da VPN Secure Connection.