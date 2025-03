Jogo brasileiro Skydome entra de vez nos eSports com primeiro campeonato oficial

A espera acabou! Fãs de Skydome, game brasileiro de tower defense desenvolvido pela Kinship e publicado no Brasil pela Nomad EGL, já têm data para participar da primeira competição oficial do jogo e disputar diversos prêmios. O torneio Defense – Edição Alfa é exclusivo para equipes brasileiras de quatro atletas, marca a entrada do game no cenário competitivo de esportes eletrônicos e terá disputas on-line de 15 a 30 de julho, sempre às 19h. Além do título de primeiro campeão oficial de Skydome, a equipe vencedora ganhará troféu, medalhas, headsets gamer da HyperX e uma skin especial feita para o streamer Rakin. Interessados em participar já podem se inscrever gratuitamente até domingo (11/7) pelo site.

“Skydome é um game de estratégia e ação extremamente desafiador e divertido, que desde o início foi pensado como um jogo competitivo”, explica Cheny Schmeling, cofundador da Kinship e diretor de Skydome. “Anunciar o primeiro torneio oficial do jogo certamente é um marco em nossa trajetória e esperamos levar Skydome para um público cada vez maior, demonstrando a força e a qualidade dos jogos brasileiros, inclusive para o cenário competitivo”.

“Com ‘Defense – Edição Alfa’ abrimos a porta dos eSports para Skydome. Estamos confiantes que a comunidade brasileira do jogo vai abraçar o campeonato e dar o máximo para figurar no hall da fama do game. Em breve, anunciaremos o calendário oficial do jogo, incluindo competições internacionais”, antecipa Cleber Fonseca, product manager e head de eSports da Nomad EGL.

A primeira fase de Defense – Edição Alfa será dividida em três etapas com sistema de eliminatória simples e partidas no formato MD1 (melhor de um), começando no dia 15/7. Os confrontos iniciais serão definidos por sorteio e os vencedores de cada duelo avançam para as fases seguintes, nos dias 16 e 22, sempre com o mesmo sistema de disputa. Os times que permanecerem invictos nos três primeiros jogos garantem vaga nos playoffs, nos dias 23 e 29 de julho, que serão jogados em MD3 (melhor de três), até que dois melhores dessa fase avancem à grande final, no dia 30/7, também disputada em MD3.

A premiação de Defense – Edição Alfa será dividida da seguinte forma:

• 1º colocado = troféu, medalhas, headset gamer HyperX Cloud Stinger e skin especial do personagem Egon desenvolvida para o streamer Rakin

• 2º colocado = medalhas, mouse gamer Redragon Cobra e 3,5 mil diamantes (dinheiro in game usado para adquirir itens cosméticos na loja virtual de Skydome)

• 3º colocado = medalhas e 2 mil diamantes

• 4º colocado = medalhas e mil diamantes

Todas as fases do torneio serão transmitidas nos canais da Twitch YouTube do game.

Nuuvem. Skydome foi lançado no Brasil em acesso antecipado em novembro de 2020, e pode ser jogado gratuitamente mesmo ainda em fase de desenvolvimento. O game está disponível para PC nas lojas digitais Steam