Saiba como fazer videochamada direto da sua TV Samsung

Seja para reuniões de trabalho ou mesmo para conversar com amigos e familiares, a sua smart TV¹ Samsung é o melhor dispositivo para uma videochamada. Além de ter a experiência na maior tela da casa, sua chamada pode ter a melhor qualidade com câmeras de alta resolução da Logitech² e com conexão segura, via Wi-Fi ou cabo.

Para isso, as novas TVs do portfólio têm compatibilidade com o Google Duo, aplicativo indicado para fazer as chamadas em vídeo.

Comece a fazer videochamadas na sua TV de forma muito simples. Veja o passo a passo:

1.Conecte a sua câmera Logitech diretamente na entrada USB da sua TV Samsung

2.Automaticamente, a TV reconhecerá a câmera e abrirá um menu intuitivo. Clique em “View” para abrir a câmera direto na tela da TV. Você também poderá acessar as pré-seleções de telas como “Home Workout” e “Video Call”;

3.Selecione “Video Call” e o App Google Duo abrirá automaticamente na tela da sua TV Samsung;

4.Faça o login no App Google Duo pelo seu smartphone;

5.Selecione os contatos no seu smartphone para fazer a videochamada pela sua TV ou procure diretamente pela TV, tanto pelo e-mail quanto número do telefone.

Caso você não tenha encontrado o aplicativo automaticamente, é fácil fazer o download. Basta pressionar o botão Home do controle remoto, selecionar Apps, pesquisar por Google Duo e optar pelo download gratuito. Após abrir o app, faça o login e, no canto superior direito, selecione a opção Mais > Configurações > Conta > Fazer login na TV > Conectar.

A TV Samsung irá guardar os contatos utilizados nas videochamadas para otimizar as próximas ligações. Você pode, inclusive, fazer videochamadas com mais de duas pessoas, basta que esses contatos tenham o Google Duo instalado nos seus smartphones.

Além de melhorar a qualidade da imagem, as câmeras da Logitech ajustam automaticamente o foco no usuário da videochamada, permitindo que ele possa fazer alguns movimentos na frente da TV, como andar, abaixar, levantar, sem que a imagem se perca.

A conectividade de algumas smart TVs com dispositivos de câmera também permitem executar outras funções. No recurso Multitela³, por exemplo, é possível compartilhar a tela da sua TV em até quatro partes nos modelos Neo QLED e em duas nos outros dispositivos, fazendo com que você não perca o conteúdo que está assistindo. É possível, por exemplo, acompanhar uma partida de futebol enquanto acompanha as redes sociais e conversa com o seu amigo, tudo pela TV Samsung.

¹ Recurso disponível nas linhas Neo QLED, e a partir da Q70A da linha QLED.* Movimentos dentro do campo visual da TV, a depender do posicionamento da câmera.

² As câmeras compatíveis com a função são as webcams Logitech modelos C920, C920s, C922, C922x, C925e, C930e. Os modelos listados podem não estar disponíveis para comercialização no Brasil ou serem descontinuados a qualquer tempo sem aviso prévio. O aplicativo Google Duo é necessário para conectar-se à vídeo chamada. O aplicativo pode não estar disponíveis em todas as Smart TV Samsung. A plataforma Samsung Smart TV é usada pelos provedores de conteúdo para disponibilizar aplicativos. Os provedores de conteúdo podem remover aplicativos da plataforma Smart TV ou parar de dar suporte a qualquer momento. O prazo entre o lançamento e a disponibilização de um aplicativo pode variar. A utilização de alguns aplicativos podem estar sujeitas a acordos de fornecedores de serviços terceiros. Alguns recursos, aplicativos e serviços exigem consentimento para a coleta e uso de informações pessoais e/ou acessórios vendidos separadamente. Eventuais custos de assinatura ou contratação poderão ser cobrados pelos desenvolvedores dos aplicativos.³ Suporta determinados smartphones com sistema operacional Android e IOS. Modelos 2021 AU9000, Q60A, Q70A, Q80A, Q85A, Q95A suportam a divisão da tela em 2. Modelos QN800A e QN900A suportam a divisão da tela em até 4. Pode haver limitação da resolução dos conteúdos divididos na tela.

³ Suporta determinados smartphones com sistema operacional Android e IOS. Modelos 2021 AU9000, Q60A, Q70A, Q80A, Q85A, Q95A suportam a divisão da tela em 2. Modelos QN800A e QN900A suportam a divisão da tela em até 4. Pode haver limitação da resolução dos conteúdos divididos na tela.