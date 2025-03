Acer anuncia a chegada de sete novos monitores no Brasil

Os novos modelos de monitores Acer chegam para somar no dia a dia daqueles que se encontram em home office e utilizam o computador como fonte principal de entretenimento e/ou segunda tela para trabalho, devido ao distanciamento social. Os lançamentos trazem configurações que mostram a preocupação da Acer com o conforto visual dos usuários e tecnologias que eliminam tremulações e reduzem em até 54% a emissão de luz azul.

Com tecnologias que deixam sua experiência virtual ainda mais responsiva, o destaque vai para o modelo Acer Nitro XV252Q F, o primeiro monitor gamer no Brasil com 360HZ de taxa de atualização, chegando ao overclock de 390HZ, configuração ideal para gamers profissionais e jogadores que buscam maior imersão e atualização instantânea. “Estamos bastante orgulhosos em, mais uma vez, saírmos na frente para proporcionar a melhor experiência para os gamers brasileiros”, comenta André Teixeira, Gerente de Produtos Sênior na Acer do Brasil. “A inovação é palavra de ordem na Acer e, com certeza, as novas opções de monitores vão aprimorar ainda mais o dia a dia dos brasileiros e garantir maior imersão e produtividade nas mais diversas atividades.”

Acer Nitro XV252Q F, o primeiro com taxa de atualização de até 390HZ

A maior novidade entre os lançamentos, o monitor gamer Acer Nitro XV252Q F tem 24,5” e chega para revolucionar a experiência dos jogadores. O único monitor do Brasil com taxa de atualização de até 390HZ e 0,5ms de tempo de resposta proporciona imagens mais suaves, sem rastros e rasgos. Conta com a tecnologia AMD FreeSync Premium, ideal para jogos de ação que precisam de uma experiência visual mais responsiva e fluida. Para os jogadores profissionais, o design Zero Frame traz uma melhor experiência para quem usa múltiplos monitores, uma vez que as bordas são praticamente eliminadas. Além disso, o Vesa Certified Display HDR permite que o monitor se ajuste às cenas, aprimorando os detalhes e trazendo mais luminosidade, junto com a tecnologia E<1 que potencializa a imersão nas cores e batalhas. Outras tecnologias que colaboram para o conforto da usabilidade no dia a dia são: AcerVision Care, que reduz o cansaço visual de quem faz uso prolongado do monitor; Flicker-Less, que evita fadiga ocular com a eliminação das tremulações; Low Dimming, que ajusta o brilho para ambientes escuros; Bluelightshield, que reduz em 54% a emissão de luz azul com recurso Acer ComfyView.

Acer IPS V247Y, performance perfeita para qualquer apreciador

Confiabilidade e estabilidade são as principais características desse monitor de 23,8” que traz detalhes ainda mais nítidos com a experiência FHD. Ideal para quem ainda se encontra em home office, seu painel IPS possibilita exibir as cores com precisão, mesmo em uma ampla visão de até 178º, uma vez que conta com o recurso Wide View Angle. O monitor conta com até seis ajustes de cores para alcançar a cor, matiz e saturação ideal para a necessidade de uso, com eixos em RGB e CMY. O modelo, ainda, traz uma ergonomia com variação de ângulos de visão até 25º, preparado para montagem VESA, sendo possível fixar a tela na parede e otimizar seu espaço de trabalho. Outro diferencial do monitor é seu design robusto com forte estabilidade. Também traz configurações que melhoram o conforto do uso como AcerVision Care, Flicker-Less Low Dimming e Bluelightshield.

SA240Y Bbix 60HZ, combinação de leveza e discrição

O mundo virtual se tornou o maior aliado tanto para o home office quanto para o lazer. Pensando nisso, o monitor SA240Y Bbix 60Hz da Acer traz mais nitidez para visualização de fotos, documentos e páginas da web. Seu design ultrafino, com 6.6mm de borda, faz com que o monitor seja moderno, leve e discreto. A tela de 23,8” LED IPS com brilho de 250 nits conta, também, com Acer Comfyview que proporciona um maior conforto visual para seus usuários. Para quem assiste séries, filmes e vídeos em geral, a tecnologia AMD Radeon FreeSync elimina rupturas e atrasos de tela durante as cenas, apresentando uma sincronização de quadros muito mais eficiente para uma experiência mais responsiva, suave e fluida. O monitor tem uma ergonomia que te permite ajustar a tela em até 15º, além da possibilidade de fixar a tela na parede para ganhar mais espaço na sua área de trabalho remoto. Outras características do monitor são a taxa de atualização de até 75HZ e 1ms VRB de resposta.

Nitro XV282K KV, experiência visual que leva o jogo para outro nível

Para aqueles que apreciam cores e imagens surpreendentes, esse monitor gamer da Acer tem resolução 4K e contraste de 100milhões:1. As tecnologias Acer Comfyview e Bluelightshield trazem confortos para os olhos, pois, limitam os reflexos das fontes de luz e elimina a luz azul. O monitor de 28” tem uma taxa de atualização de 144HZ e 1ms de tempo de resposta, ótimo para quem quer aprimorar a experiência em jogos de ações. A porta HDMI 2.1 possibilita o uso com novos jogos de consoles mais recentes como PlayStation 5 e Xbox Series por meio de um cabo HDMI. Além disso, um dos destaques desse modelo é a tecnologia KVM que permite alternar entre desktops e notebooks, reduzindo a quantidade de periféricos adicionais. Para uma melhor performance durante os jogos, minimizando atrasos e latências, a tecnologia AMD FreeSync Premium garante a fluidez e responsividade da experiência visual desse modelo. O Vesa Certified Display HDR 400 garante a preservação dos pretos e aprimoramento de detalhes das cenas, sem perder o conforto para os olhos por, também, ter as tecnologias AcerVision Care, Flicker-Less Low Dimming e Bluelightshield.

Acer Nitro XV322U, alta resolução para gamers e profissionais

Com tela de 31,5” e taxa de atualização de overclock de 270HZ, o monitor Acer Nitro Gaming – XV322U traz a experiência de uma resolução WQHD de 2560×1440. A tela Agile-Splendor IPS tem tempo de resposta é de até 0,5 ms, garantindo uma melhor performance para jogos ágeis, como, por exemplo, os de tiro. A configuração de cores 99% Adobe RGB e tecnologia VESA DisplayHDR 600 atendem às necessidades de profissionais que procuram por alta resolução de cores, uma vez que aprimoram os detalhes da imagem e luminosidade. O monitor ainda conta com a AMD FreeSync Premium.

Acer Nitro XV252Q Z, imagens mais limpas pelo menor tempo de resposta

Ainda na linha gamer, outra novidade é o monitor Acer Nitro XV252Q Z, que tem uma atualização instantânea com taxa de atualização até 280HZ e tempo de resposta de 1ms (G a G), 0,5ms (G a G, Min). A tecnologia AMD FreeSync Premium eleva a experiência do usuário ao usar jogos de tecnologia HDR, filmes e outros conteúdos. Com resolução FHD (1920×1080), a tela tem 24,5” e gama ampla de cores 99% sRGB, além de garantir ajuste às cenas e aprimoramento dos detalhes com o Vesa Display. Para aqueles que fazem uso do monitor de forma mais prolongada, as tecnologias BlueLightShield e Flickerless ajudam a melhorar a questão da fadiga e garantem maior conforto aos olhos.

Acer Nitro XF273

Ótima opção para quem precisa de imagens limpas e menor tempo de resposta, o monitor Acer Nitro XF273 é ideal para pessoas que utilizam o computador para diversas atividades – desde os games, até o trabalho e estudos. O modelo tem resolução FHD e tecnologia AMD FreeSync Premium que permitem visualização mais suave, responsiva e fluida. A qualidade do ajuste das cenas e iluminação são trabalhadas com o Vesa Display HDR 10, configuração com ampla gama de cores 99% sRGB e contraste e brilho de 400 NITs. Outras características atraentes para profissionais, usuários do dia a dia e gamers são: a taxa de atualização de overclock para 280 HZ e o tempo de resposta de 1ms (G a G), 0,5ms (G a G, Min) que traz uma a atualização instantânea das imagens.

Para mais informações sobre estes e outros produtos da Acer no Brasil, acesse: https://br-store.acer.com/

