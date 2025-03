Electronic Arts anuncia novo nome da DICE LA: Ripple Effect Studios™

A Electronic Arts anunciou que a DICE LA, estúdio com base em Los Angeles e liderado por Christian Grass, tem um novo nome: Ripple Effect Studios™. Ripple Effect Studios vem trabalhando atualmente com a DICE no desenvolvimento de Battlefield™ 2042, com o estúdio pronto para revelar a próxima e muito aguardada experiência do jogo no EA PLAY Live, em 22 de julho.

O estúdio é movido pela noção de que pequenas ideias podem se tornar grandes inovações e mudar como a indústria aborda o desenvolvimento de jogos, serviços ao vivo, a vida no estúdio e engajamento da comunidade.

“Na Ripple Effect Studios, inovação e qualidade estão na vanguarda de cada projeto, porque mesmo a menor das ideias pode mudar o mundo. Esta é a característica definidora por trás do novo nome do estúdio”, disse Christian Grass, Gerente Geral da Ripple Effect Studios. “Temos muito orgulho do nosso trabalho como DICE LA e a equipe DICE fará para sempre parte do nosso DNA. Mas, nos últimos oito anos, desenvolvemos nossa própria cultura e nossa própria maneira de fazer as coisas. É com entusiasmo que olhamos para o futuro, expandir a equipe e estabelecer nossa própria identidade”.

Vince Zampella, fundador da Respawn Entertainment e gerente geral do grupo, assumiu uma função de liderança ampliada em janeiro de 2020, que inclui a supervisão da Ripple Effect Studios. Juntos, Vince e Christian estão focados em trazer grandes artistas, designers e especialistas em engenharia enquanto a equipe continua seu trabalho inovador em Battlefield 2042 e começa o desenvolvimento de um projeto ainda a ser anunciado.

“O estúdio tem um grande histórico e está pronto para se transformar em mais um reduto de jogos de alta qualidade”, disse Vince Zampella, fundador da Respawn Entertainment. “Com uma nova sede incrível chegando a Los Angeles e vagas remotas disponíveis, agora é um ótimo momento para pensar em se juntar a nós”.

Tanto Christian quanto Vince participarão de “O futuro dos jogos FPS” no EA Play Live Spotlight, apresentando Apex Legends e Battlefield e dando dicas sobre a experiência inspirada nos jogadores e jogadoras que o estúdio está criando para Battlefield 2042. Assista ao Spotlight, que apresentará Oskar Gabrielson da DICE e Chad Grenier da Respawn, hoje, 8 de julho às 14h (horário de Brasília). E não se esqueça de assistir ao show principal do EA Play Live em 22 de julho, às 14h (horário de Brasília), quando Christian revelará no que ele e a equipe da Ripple Effect Studios estão trabalhando.

Para todos os detalhes, sintonize no EA PLAY Live no final deste mês no canal oficial Twitch da EA.

Para mais informações sobre a Ripple Effect Studios, incluindo as vagas abertas na equipe, visite www.rippleeffectstudios.com ou siga Ripple Effect Studios no Twitter. Para mais detalhes sobre Battlefield 2042, visite https://www.ea.com/pt-br/games/battlefield/battlefield-2042 ou siga o jogo no YouTube, Twitter ou Instagram.