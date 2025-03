HUAWEI Band 6 é o wearable ideal para monitoramento de prática esportiva

Submarino , Shoptime e A Huawei Consumer Business Group (CBG) anunciou recentemente a chegada da sua nova smartband, a HUAWEI Band 6, ao mercado brasileiro. Ela vem com uma proposta totalmente renovada quando pensamos em uma pulseira inteligente, trazendo uma tela AMOLED de 1,47 polegadas, 96 modalidades de treino, recursos inteligentes para um monitoramento proativo da saúde e uma bateria que pode durar até duas semanas. O produto já está disponível nos e-commerces parceiros da Huawei Americanas.com Mpcel , possui garantia de um ano e chega com preço promocional de pré-venda até o dia 14 de julho, de R﹩ 549,00 por R﹩ 379,00.

Tela AMOLED de 1,47 polegadas proporciona uma nova experiência ao usuário

O mercado de wearables tem crescido muito nos últimos anos, principalmente devido à maior aceitação do público por tecnologias que ajudem no dia a dia e pela busca de um estilo de vida mais saudável. Tendo em vista esse movimento de mercado, desde 2019 a Huawei vem trabalhando fortemente para trazer mais variedades de vestíveis, a fim de suprir todas as necessidades dos consumidores. No ano de 2021, a empresa traz a HUAWEI Band 6 para atender a essas demandas e revolucionar o conceito de pulseiras inteligentes.

A HUAWEI Band 6 conta com uma tela AMOLED de 1,47 polegadas para fornecer conteúdo mais claro e um design elegante. Seu formato é extremamente leve, pois o corpo da pulseira pesa apenas 18g, além de ser amigável para a pele, oferecendo aos usuários uma experiência de uso confortável.

Além disso, ela apresenta recursos para o monitoramento durante a realização de exercícios físicos, como SpO2 (nível de oxigenação no sangue), frequência cardíaca, estresse e da qualidade do sono, fornecendo ao usuário sugestões para se ter um estilo de vida mais saudável.

Outro ponto que podemos destacar são as 96 modalidades de atividades físicas, em que são fornecidos dados de treinos realizados para ajudar os usuários a adotarem métodos e formas de aprimorarem o seu condicionamento.

Monitoramento de SpO2 o dia todo2

O SpO2 ou nível de saturação de oxigênio no sangue é um importante parâmetro fisiológico do sistema respiratório e um dos sinais vitais mais importantes, que pode refletir o estado do suprimento de oxigênio do corpo. Essa função na smartband permite acompanhar o estado do corpo por meio de mudanças no nível de oxigênio no sangue, flutuações da frequência cardíaca, profundidade do sono e acompanhamento dos dados de exercícios físicos, com base na consideração prática das demandas de bem-estar do usuário.

A Huawei sempre teve como objetivo em seus vestíveis priorizar o monitoramento de dados do usuário durante exercícios físicos. Em 2019, a empresa integrou pela primeira vez a função de monitoramento de SpO2 a dispositivos vestíveis, ajudando o consumidor a entender sua condição física atual para reduzir a possibilidade de acidentes durante a realização de exercícios físicos. Com base nos módulos de hardware profundamente otimizados do HUAWEI TruSeenTM 4.0 e no algoritmo de IA de economia de energia, a Huawei atualizou a função de monitoramento de SpO2 para estar ativa 24 horas por dia.

Gestão proativa de dados

Nossos hábitos e estilo de vida são os principais fatores que afetam nossa saúde e, para termos uma vida saudável, precisamos ter uma rotina com base em uma boa alimentação, treinos, descanso e um estado psicológico pleno. Com isso, a HUAWEI Band 6 chega com funcionalidades para ajudar o consumidor a atingir seus objetivos. Ela traz o HUAWEI TruSeenTM 4.0 para monitoramento de SpO2 e frequência cardíaca; HUAWEI TruSleep™ 2.0 para monitoramento do sono; o HUAWEI TruRelax™ para monitoramento da pressão; além de possibilitar o gerenciamento do ciclo menstrual e outros recursos para fornecer acompanhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além disso, a HUAWEI Band 6 oferece 96 modalidades de atividades físicas. No modo “Jump Rope” (Pular Corda), por exemplo, é possível controlar com precisão as repetições dos pulos e também obter dados do treino, como o número de pulos consecutivos, permitindo ao usuário manter o foco no ritmo e controle da respiração para melhorar seus resultados. Juntamente com o algoritmo HUAWEI TruSport™ proprietário da Huawei, a Band 6 registra vários dados e métricas, oferecendo uma experiência fitness inovadora e transformando qualquer local em uma academia pessoal. A Huawei sempre desenvolveu e pesquisou ativamente tecnologias voltadas para a saúde do consumidor, por meio de recursos presentes nos seus produtos.

Por fim, o design da HUAWEI Band 6 incorpora elementos estilosos, conforto no uso, e acompanhamento do treino, trazendo para o usuário uma nova tendência de pulseiras inteligentes. Agora os consumidores podem monitorar as atividades diárias, suas condições fisiológicas e outros dados, além de poderem ter isso a qualquer hora ou lugar.