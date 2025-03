Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online recebem suporte ao DLSS

A Rockstar Games anunciou em seu canal de notícias que, no dia 13 de julho, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online para PC receberão um update com suporte ao NVIDIA DLSS. Portanto todos os gamers com uma placa GeForce RTX terão acesso aos benefícios da tecnologia no jogo.

Red Dead Redemption 2, da Rockstar, é um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, com mais de 275 notas perfeitas e mais de 175 prêmios de Jogo do Ano. A versão de PC também é considerada a mais bonita de todas, com um mundo aberto incrivelmente realista que testa a capacidade da GPU ao máximo quando se aumenta os efeitos e as resoluções de renderização.

O DLSS aumenta a taxa de atualização de quadros e gera imagens mais bonitas e nítidas para os jogos. A tecnologia dá aos jogadores a opção de maximizar a performance, qualidade e a resolução de saída. Só o DLSS é capaz de manter a qualidade da imagem entre todas as resoluções nativas, mesmo a 1080p.

Links Relacionados:

Rockstar anuncia a data de chegada do DLSS via Rockstar Newswire:

https://www.rockstargames.com/newswire/article/9k1o55a5475aka/earn-your-blood-money-across-a-series-of-daring-robberies

Site da Rockstar games:

https://www.rockstargames.com/ :

DLSS no GeForce.com:

https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/technologies/dlss/