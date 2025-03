Prêmio CBLOL 2021 será realizado em novembro

A Riot Games confirma nesta sexta-feira (09) a realização do Prêmio CBLOL 2021 no mês de novembro. O evento celebra os jogadores, técnicos e jogadas de mais destaque do principal torneio de Esports do Brasil.

Assim como no ano passado, especialistas, imprensa e proplayers participam da votação, exceto na categoria Craque da Galera, tradicionalmente escolhida pelo público. Entre as novidades desta edição está uma premiação focada no CBLOL Academy, o campeonato de League of Legends que revela novos talentos. Confira abaixo as categorias do Prêmio CBLOL 2021:

• Melhor Jogador

• Melhores Topo, Caçador, Meio, Atirador e Suporte

• Melhor Técnico

• Prêmio Mastercard de Jogador Revelação

• Melhor Jogada

• Craque da Galera • Melhor Jogador – CBLOL Academy

Sobre CBLOL