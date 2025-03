Eventos híbridos serão uma tendência no retorno das atividades presenciais

O segundo semestre de 2021 mal começou e já trouxe consigo expectativas para as empresas, agências, organizações e players do setor de Eventos. Com a flexibilização, o avanço da vacinação e com o retorno gradual das atividades presenciais em todas as cidades do país, aos poucos, os eventos presenciais/híbridos estão retornando ao calendário de atividades.

Shows, feiras, eventos esportivos, grandes eventos… Aos poucos, as principais capitais brasileiras já vêm se organizando para promover “eventos-teste” para definição e testagem e novos protocolos. Em São Paulo, por exemplo, já há 30 eventos marcados para o segundo semestre de 2021, apenas para vacinados ou pessoas testadas, mantendo as restrições de distanciamento.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes confirmou que em 2022 haverá carnaval e há um evento-teste marcado para julho, em Paquetá. Em Salvador, assim como em SP, há um evento-teste marcado para 500 pessoas. No Ceará, feiras livres com até 50% da capacidade permitida já estão liberadas. Mas será que podemos realmente estar otimistas?

A Mostarda, agência de Live Marketing que atua há oito anos com criação e desenvolvimento de eventos, e que já realizou mais de mil projetos para empresas como Grupo Globo, Icatu, Mattos Filho, Ipiranga, Marsh, Subsea 7, entre outras, em 142 cidades brasileiras, aposta num novo formato para o período que virá: os eventos híbridos.

– Considero essa modalidade como uma evolução para o segmento. Hoje, tornou-se comum, por exemplo, produzir um evento presencial com plateia reduzida e transmissão ao vivo no ambiente on-line. Esses novos recursos vieram para ficar, pois representam um grande aumento no alcance da ação – comenta o co-fundador e sócio da agência, Caio Barreto.

E além da transmissão ao vivo, a pandemia trouxe muitas inovações tecnológicas para a realização de eventos, tais como realidade aumentada, ambientes 3D, plateia virtual, filtros para as redes sociais, mosaico digital, market place de experiências, entre muitas outras soluções.

– A tecnologia sempre esteve presente nos projetos da Mostarda, mas diante da pandemia, tivemos que acelerar diversos processos para continuar criando experiências e provocando o efeito “WOW!” – explica Barreto.

Para o empresário, é possível pensar num cenário otimista ainda para 2021 em relação aos eventos presenciais, mas por enquanto sem deixar de lado as medidas restritivas, como já vem acontecendo em países como os Estados Unidos e a Inglaterra.

– Continuar obedecendo os protocolos de segurança das entidades de Saúde, manter as regras de distanciamento e o uso de máscaras, seguir as instruções dos calendários municipais de flexibilização. Ainda vivemos uma realidade incerta. Apesar do otimismo, devemos continuar nos cuidando – conclui Barreto.

