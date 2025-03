TeamViewer é finalista do Prêmio Microsoft Partner of the Year 2021

A TeamViewer, fornecedora líder global de soluções de conectividade remota e digitalização de workplace, anuncia ter sido nomeada finalista do prêmio Microsoft Partner of the Year 2021, na categoria Apps & Soluções. A TeamViewer foi reconhecida entre os principais parceiros globais da Microsoft por sua excelência na inovação e na implementação de soluções para clientes Microsoft.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento da própria Microsoft pelas soluções de Realidade Aumentada e de conectividade remota desenvolvidas pela TeamViewer para o Microsoft Teams”, afirma Alfredo Patron, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento de Negócios da empresa. “A indicação ao prêmio nos enche de orgulho e esperamos que o trabalho conjunto com a Microsoft seja cada vez mais frutífero, tanto para o fornecimento de soluções inovadoras que ajudem nossos clientes a enfrentar os desafios comerciais quanto na abertura de novos horizontes no campo da assistência e do suporte remoto para empresas.”

O Microsoft Partner of the Year 2021 reconhece os parceiros Microsoft que mais se destacaram no ano passado nos campos do desenvolvimento e fornecimento de soluções de ponta baseadas na tecnologia Microsoft. A premiação foi dividida em várias categorias e os homenageados foram escolhidos a partir de um conjunto de mais de 4,4 mil indicações de mais de 100 países em todo o mundo. A TeamViewer foi reconhecida por suas tecnologias e serviços excepcionalmente inovadores na categoria Aplicativos & Soluções para o Microsoft Teams.

O prêmio Apps & Solutions for Microsoft Teams Partner identifica as empresas que demonstram compromisso e dedicação excepcionais aos parceiros Microsoft por meio do fornecimento de serviços e soluções inovadoras e exclusivas aos clientes.

“É uma honra anunciar os vencedores e finalistas do Prêmio Microsoft Partner of the Year 2021”, diz Rodney Clark, Vice-Presidente Corporativo e Chefe de Canais e Vendas Globais da Microsoft. “São companhias que demonstram um profundo compromisso com a construção de soluções inovadoras de alto nível, from cloud-to-edge, para os clientes – e que certamente representam alguns dos melhores e mais brilhantes parceiros e provedores de tecnologia que nosso ecossistema tem a oferecer.”