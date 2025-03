Saiba tudo sobre a “Flakes Power Cup”, campeonato de Fortnite em PCs e consoles

Falta pouco para o start da primeira edição da Flakes Power Cup, que começará no dia 14 de julho. O torneio de Fortnite foi pensado por Flakes Power, ou João Sampaio, um dos principais criadores de conteúdo do jogo no Brasil, com mais de 6 milhões de inscritos no YouTube, em parceria com a 3C Gaming, agência especializada no gerenciamento de carreiras de talentos e em criações de projetos gamers. A primeira edição da copa vai distribuir mais de US$ 40 mil em premiação e vai atender a uma demanda da comunidade sendo disputada em duas modalidades: PC e Console, que serão realizadas ao mesmo tempo como dois campeonatos em um.

As classificatórias abertas estarão disponíveis nos dias 14 e 15 de julho, a partir das 14h, na aba “Competir” do menu do game. A Copa será disputada em modo de trios, não tem limite de participantes e qualquer um no Brasil com mais de 13 anos pode jogar. Os confrontos da Flakes Power Cup acontecem entre os dias 14 e 28 de julho e prometem muita emoção e competição entre participantes e torcedores.

O torneio terá duas etapas eliminatórias e no total, 66 trios de cada modalidade se classificam para as semifinais que serão disputadas a partir do dia 17 de julho com a transmissão ao vivo no canal do Flakes Power no Youtube. O show será comandado por Flakes e contará com a participação do narrador Neves e de outros convidados muito especiais, que vão trazer as análises das partidas sempre de um jeito informativo e descontraído. Para Flakes, a criação deste torneio contribuirá no fomento do jogo e fortalece ainda mais a comunidade brasileira, dando oportunidade de jogadores casuais sentirem um pouco do competitivo, além de poder revelar talentos, criar conteúdos e atrair novos públicos.

“Falta pouco para o início da Copa Flakes e estou muito animado e ansioso com essa oportunidade! Sempre quis fazer um campeonato para a comunidade e que tivesse toda a infraestrutura dos torneios oficiais. Ter dois campeonatos em um, jogados em PC como Console ao mesmo tempo é uma demanda do público que a gente sempre tentou atender. Quero um Fortnite no Brasil cada dia mais forte e vamos continuar trabalhando para que isso aconteça.” afirmou Flakes.

Para participar das qualificatórias abertas da Flakes Power Cup, é necessário ter a Autenticação em Dois Fatores (ADF) habilitada em sua conta da Epic Games e a conta nível 30 ou superior. Além disso, os jogadores precisam ter, no mínimo, 13 anos — caso sejam menores de 18 anos, será necessária a permissão de um responsável legal. A competição acontecerá no formato de trios, e os participantes terão três horas para jogar até dez partidas e acumular a maior quantidade de pontos possível. Isso pode ocorrer através de eliminações, com cada uma valendo um ponto, ou com as melhores colocações em cada confronto.

Na tabela abaixo, veja como funcionará o sistema de pontuação nas partidas:

Semifinal – a partir do dia 17 de julho.

Qualify – 14 e 15 de julho, a partir das 14h
Semifinal – a partir do dia 17 de julho.
Transmissão: nos dias 17 , 18, 24 , 25, 27 e 28 de julho no canal do Flakes Power no Youtube.