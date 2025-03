F1® 2021 Disponível em várias plataformas a partir de 13 de julho

No novo modo história, Ponto de Frenagem, fãs sobem na classificação da Fórmula 2™ rumo ao emocionante mundo da Fórmula 1®. O modo Carreira expandido apresenta uma opção para dois jogadores, para amigos e amigas jogarem online – juntos, ou em equipes opostas – competindo ao mesmo tempo nas mesmas corridas. O modo Carreira também apresenta o Início da Temporada Real, que permite aos jogadores e jogadoras começarem suas carreiras em qualquer corrida da temporada que já tenha acontecido, ao adotar a classificação do piloto a partir daquele momento.

A partir de 13 de julho, fãs podem desfrutar de três dias de acesso antecipado com a Edição Digital Deluxe, que inclui sete pilotos clássicos da F1® para usar no Minha Equipe, conteúdo de personalização exclusivo, 18.000 PitCoins e o Pacote de Conteúdo Ponto de Frenagem.

A Fórmula 1®, Codemasters e EA SPORTS também revelaram a lista completa das notas dos pilotos do F1® 2021 antes do lançamento do jogo na próxima semana. As classificações dinâmicas do Minha Equipe, que são atualizadas ao longo da temporada, refletem o desempenho dos pilotos no mundo real. Ao analisar vários conjuntos de dados, os pilotos são pontuados em quatro fatores (experiência, pilotagem, atenção e ritmo) para dar uma nota geral.

No Minha Equipe, modo piloto-dono do F1® 2021, jogadores e jogadoras criam sua própria equipe e selecionam um companheiro do mercado atual da F2™ e F1® para formar a 11ª equipe do grid. Quem joga precisará construir a reputação da sua equipe ao longo de várias temporadas para atrair os melhores pilotos para o seu time.

Sempre um assunto que gera muita discussão, a nota dos pilotos coloca o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton e o atual líder do campeonato mundial, Max Verstappen, no topo da tabela com a pontuação 95. Com muitas corridas pela frente, mais mudanças virão conforme a temporada avança.

Assista ao trailer de lançamento do F1® 2021 aqui

