Conheça 16 startups e as soluções inovadoras apresentadas por elas

A pandemia do coronavírus vem, desde março de 2020, provocando mudanças na forma como nos comportamos, relacionamos e consumimos. Em um cenário de incertezas, uma das principais transformações se deu no comportamento de consumo tanto de pessoas como de empresas, que se tornaram mais exigentes em relação à busca de produtos e serviços, e passaram a priorizar opções que não apenas apresentem uma solução para os seus problemas e tragam mais praticidade para o dia a dia, mas também tenham um diferencial em relação à seus concorrentes.

Nesse sentido, inovar se tornou mandatório, principalmente no último ano e apresentar soluções disruptivas passou a fazer parte da receita para quem quer se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Atentas a esse cenário de crises e oportunidades, a quantidade de startups com novas propostas têm aumentado significativamente e algumas delas têm se destacado pela criatividade e resolutividade dos seus negócios. Conheça algumas delas e suas soluções inovadoras.

SalesFarm – considerada a primeira plataforma que terceiriza a força de vendas por meio de um software, aSalesFarm tem como objetivo conectar empreendedores a vendedores, ao oferecer uma ferramenta completa para vendedores terem a oportunidade de garantir sua renda de forma totalmente remota, e para empreendedores que estão em busca de soluções inteligentes para capilarizar ainda mais seus negócios.

More Than Real – uma startup brasileira referência global no desenvolvimento de experiências e soluções de realidade aumentada. Por meio da More Than Real , as marcas conseguem criar projetos usando tecnologias imersivas para melhorar a experiência com seus clientes.

Pessoalize – desenvolvida pelo empreendedor Joseph Lee Kulmannm, a Pessoalize é uma startup que oferece soluções digitais que transformam o atendimento entre marcas e pessoas e pioneira no atendimento de surdo para surdo (Libras).

W3.Care – healthtech pioneira e referência no desenvolvimento de tecnologias com inteligência artificial para atendimento de urgência e emergência, aW3.Care tem o propósito de ajudar os profissionais de saúde nos atendimentos de todos os cenários da saúde – urgências, emergências e eletivos.

VExpenses – o VExpenses é uma plataforma que automatiza a gestão de despesas dos funcionários com segurança e tem como objetivo tornar o controle dos custos das viagens corporativas mais fácil, menos burocrático e sem falhas.

Melhor Envio – o MelhorEnvio é uma plataforma de cotação e geração de fretes que oferece condições mais competitivas para quem vende pela internet. Atualmente, trabalha com as principais transportadoras do país, como Correios, Jadlog, Azul Cargo Express, Latam Cargo e Buslog, oferecendo soluções para todos os tipos de e-commerce do país.

Universal Robots – a Universal Robots tem como objetivo tornar a tecnologia robótica acessível por meio do desenvolvimento e distribuição de braços robóticos industriais flexíveis e colaborativos. Também chamado de cobots, esses robôs são pequenos, maleáveis e seguros, e podem ser usados dentro das linhas de montagem, contribuindo inclusive para a produção junto com os humanos.

Plusdin – oPlusdin é uma fintech brasileira de indicadores de serviços financeiros, que recomenda produtos de acordo com as necessidades exclusivas de cada cliente. A startup oferece um serviço que auxilia as pessoas na tomada de decisões ao contratarem serviços financeiros.

Nvoip – a Nvoip é uma startup de telecomunicações que oferece ao mercado uma plataforma de comunicação de voz, SMS e API para pequenas, médias e grandes empresas. Atualmente, a companhia tem clientes em todo território nacional e possui a maior cobertura de telefonia em nuvem do Brasil.

Propz – aPropz é uma startup que utiliza inteligência artificial e big data para oferecer soluções de CRM e que monitoram o comportamento do consumidor em tempo real e de forma automatizada para varejo e serviços financeiros.

market4u – o market4u é a maior rede de mercados autônomos e inteligentes da América Latina. Seu modelo de negócio baseia-se em instalar dentro de áreas privativas um pequeno mercado sem atendentes, para que os consumidores possam realizar suas compras por meio do aplicativo da empresa, sem a necessidade de ter contato com máquinas ou com outras pessoas.

Getrak – a Getrak é referência internacional no desenvolvimento e fornecimento de infraestrutura para empresas de rastreamento. Presente em seis países e com mais de 600 mil veículos ativos, a empresa possui mais de 900 clientes e 200 mil chips M2M vendidos.

GaussFleet – a GaussFleet é a maior plataforma de gestão de máquinas móveis para mineradoras e siderúrgicas, que de forma inovadora utiliza geoprocessamento, telemetria avançada e IoT na gestão de máquinas pesadas dentro de minas e usinas.

Elevor – a Elevor desenvolve softwares de gestão empresarial para os mais variados segmentos com objetivo de automatizar processos, reduzir o retrabalho e aumentar a eficiência operacional das empresas. Tem três produtos em seu portfólio: o ERP360, direcionado para a gestão empresarial dos segmentos de atacado, distribuição, varejo e serviços; ERP360Agro, voltado para a gestão empresarial do agronegócio; e o 1CLIC, para a administração de microempresas.

NeuralMed – a NeuralMed desenvolve soluções de auxílio à triagem e fluxo de pacientes nas instituições de saúde utilizando a Inteligência Artificial para analisar imagens e textos médicos. Para melhorar a qualidade do atendimento médico, ela detecta patologias em imagens médicas para ajudar os profissionais da área a melhorar a precisão nos diagnósticos e a tomada de decisão, além de minimizar o tempo e os custos na obtenção dos resultados.