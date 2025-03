FindUP promove evento gratuito sobre Ciência de Dados

A era da transformação digital tem trazido muitas possibilidades para que empresas de diversos segmentos se destaquem e desenvolvam soluções cada vez mais personalizadas e assertivas para seus modelos de negócios. Um bom exemplo disso tem sido a Ciência de Dados, uma poderosa metodologia da Indústria 4.0 conhecida por englobar estudos da matemática, estatísticas e programação capaz de avaliar e fornecer insumos para tomadas de decisões. A fim de mostrar os benefícios e diferenciais da prática, a FindUP , startup do ramo de Field Services, realizará gratuitamente na próxima terça-feira (13), a partir das 17h, o webinar Impulsionando negócios com Data Science. Comandado por David Panduro e João Moraes, cientistas de dados da empresa, o evento discutirá sobre a história do recurso, as possibilidades e como aplicá-lo nos negócios.