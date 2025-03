Segurança nas redes sociais: Confira cinco dicas para evitar golpes

O uso das redes sociais tem aumentado a cada ano, principalmente com a popularização dos smartphones, que permitem o acesso à internet de qualquer lugar. Com a pandemia e o isolamento sociais, essa tendência se intensificou ainda mais. Segundo a pesquisa Novo Normal, desenvolvida pela Squid, empresa líder em marketing de influência e comunidades do Brasil, 90% das pessoas aumentaram o uso de celular durante a quarentena, sendo o Instagram e Youtube as principais redes sociais usadas durante esse período.

Com isso, o surgimento de golpes por meio desses canais também cresceu. “É comum não estarmos atentos a alguns sinais e ficamos suscetíveis a tentativas de ataque. O fator humano continua sendo o mais frágil e o mais simples de se esperar no roubo de identidades. Pessoas que utilizam as redes sociais com objetivos profissionais ou divulgação de trabalho passaram a ser foco de ataques”, afirma Gustavo Henrique Duani, Chief Information Security Officer, da Claranet Technology S/A.

O que torna ainda maior a chance de sofrer um golpe virtual por meio das redes sociais é o desconhecimento dos possíveis danos cibernéticos que podem ser ocasionados por elas. “Isso acontece porque grande parte do público não tem cultura de segurança da informação ou não seguem processos relativos ao tema. Mas, o que os hackers ganham com esses ataques? Muitos influenciadores digitais com milhares de seguidores as vezes passam por isso e são chantageados a pagarem valor para ter de volta as suas contas, por exemplo”, comenta o CISO.

Para proteger seus dados, são necessárias medidas simples e eficientes. Para ajudá-lo nesta questão, Gustavo separou algumas dicas imprescindíveis para utilizar as redes sociais com segurança. Confira!

• Habilite a autenticação de dois fatores nos aplicativos

Atualmente, muitos apps já disponibilizam essa opção, adicionando uma camada extra de segurança no momento do login. Normalmente, o primeiro fator é a senha e o segundo varia de acordo com a plataforma, podendo incluir o envio de um SMS, a utilização de um gerador de senhas, entre outros.

• Seja criativo na criação de senhas

Embora essa dica pareça simples, a maioria das pessoas acaba utilizando as mesmas combinações em diferentes canais, o que facilita a ação dos hackers. Por isso, é importante criar senhas com caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, além de números não-sequenciais.

• Se possível, mantenha seu perfil privado

Ter o perfil privado é importante para que criminosos não saibam informações sobre a sua rotina, membros da sua família e amigos e utilizem esse conhecimento para aplicar golpes.

• Tome cuidado com aplicativos que pedem informações pessoais

Desde o caso do aplicativo FaceApp, que teve sua política de privacidade questionada, muitas pessoas estão atentas aos dados compartilhados com os aplicativos. Porém, todo cuidado é pouco. Antes de aceitar os termos, procure lê-los com atenção para saber quais informações você está dividindo e se, de fato, faz sentido compartilhá-los.

• Prefira redes sociais que tenham criptografia

A criptografia garante a segurança das informações inseridas. Por isso, se alguma rede social não apresentar um cadeado na barra de navegação, não coloque nenhum dado seu.