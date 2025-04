Descomplica anuncia a oferta de Cursos Livres de Alta Demanda

Buscando formar profissionais com o perfil que o mercado necessita, o Descomplica, uma das principais instituições de ensino e tecnologia do País, está investindo na preparação de carreiras voltadas à nova economia, de forma a capacitar com rapidez profissionais e conectá-los ao mercado de trabalho. Para isso, a EdTech está com uma nova proposta na área de educação: os Cursos Livres de Alta Demanda. Inspirados na metodologia de “Sprints”, por terem metodologia ágil, com objetivo de aprofundamento rápido em um determinado tema, eles duram 15 dias e serão dados 100% ao vivo e online. Na oferta dos cursos, o Descomplica visa conectar teoria, com professores gabaritados, práticas de mercado, com o respaldo de especialistas, a diversos cases práticos. Começando em 14 de julho, o Descomplica oferecerá os cursos pelos próximos três meses e nas seguintes áreas: marketing digital, inteligência emocional, trabalho em home office e blockchain. A EdTech fará o anúncio para as inscrições em suas redes sociais.

As sprints são metodologias utilizadas e validadas por diversas companhias que entregam valor em um ritmo acelerado e com crescimento exponencial. Elas permitem acelerar entregas e resultados por parte dos colaboradores. Pensando nisso, o Descomplica dá início a esta nova proposta de ensino, com formato inovador. Desta forma, a EdTech visa auxiliar o mercado a alcançar profissionais qualificados e que tragam as habilidades fundamentais da nova economia, ágil e digital. Os cursos serão transmitidos na plataforma Descomplica Cursos Livres e permitirão uma imersão do aluno naquele determinado tema. Eles serão dados durante seis encontros divididos em duas semanas. O estudante será provocado a pensar criticamente e criar soluções para os problemas apresentados em aula. Por ocorrer ao vivo, os alunos poderão tirar dúvidas em tempo real com os especialistas e entre os colegas no grupo restrito aos participantes. Ao final, eles recebem um certificado de conclusão. O primeiro curso da série é o “Sprint Marketing digital no mundo pós-pandemia”, focado em Marketing Digital e que tem início em 14 de julho. Para se inscrever e saber mais sobre os cursos, basta acessar: https://bit.ly/2SUhT96 . O curso ocorre até o dia 23/07.

Participam deste primeiro cursos grandes nomes do mercado, que vão compartilhar a experiência que têm, tais como Ariel Grunkraut, CMTO da Burger King do Brasil; Luiz Felipe Barros, Vice President, Data Center of Excellence & Global Media ABinbEV; Theo Rocha, Director of Creative Shop LATAM Facebook, entre outros.

No curso inicial, por exemplo, o aluno terá a oportunidade de aprender a teoria e a prática com professores e experts de mercado. Cases reais de diversas indústrias serão debatidos ao vivo sobre temas atuais do marketing digital. Os estudantes terão acesso ao chamado “formato hands on para a sprint”, que consiste em uma apresentação sobre o tema com 10 minutos de duração por conteúdo dado. Ao todo, uma hora será dada para a exploração de um case para estudo. Vale dizer que, para cursos livres, não há exigência de diploma no ensino superior. Logo, este ramo do ensino atende a uma vasta gama de pessoas: desde jovens que buscam habilidades já amplamente difundidas no mercado de trabalho, até os profissionais mais experientes que desejam se reciclar. As aulas são ao vivo, entre 19 horas e 20h30. A emissão do certificado é concedida a estudantes que assistiram ao curso completo.

“O nosso objetivo principal ao lançar estes cursos livres de alta demanda é permitir que estes profissionais possam se capacitar a um curto prazo. Entendemos ser possível impactar o mercado com esta visão estratégica e fazer os empregadores olharem para esta vertente de ensino como uma alternativa para a melhor qualificação dos seus colaboradores”, diz Marco Fisbhen, CEO do Descomplica.

Como funcionam os cursos

– 6 encontros online e ao vivo durante 2 semanas

– Carga horária 6h + 2h de materiais de apoio – 8h total

– Professor facilitador conduz o curso com um expert de mercado – o melhor da teoria com o melhor da prática

– Cases de mercado para discussão prática dos assuntos

Quem vai ensinar no primeiro curso

1. Facilitador – Luiz Gustavo Pacete – Head de conteúdo e inovação na MMA Global

2. Expert – Robson Harada – Head of Growth

3. Expert – Ariel Grunkraut CMTO da Burger King do Brasil

4. Expert – Luiz Felipe Barros – Vice President, Data Center of Excellence & Global Media ABinbEV

5. Expert – Theo Rocha – Director of Creative Shop LATAM Facebook

6. Luciana Feres – SVP of Global Marketing, Essential Dairy and Plant Based Products at Danone

7. Flavia Buchman – CMO na NotCo