Nobru será o primeiro embaixador global de games do TikTok

Nobru e Fluxo agora são os mais novos parceiros do TikTok, destino líder para vídeos curtos em dispositivos móveis. Enquanto a empresa terá marca estampada no uniforme da equipe, o jogador, que foi eleito o melhor do mundo em 2019, será o primeiro embaixador global de games do aplicativo. Neste novo desafio, durante um ano, Nobru e Fluxo trarão para o TikTok conteúdo exclusivo e inédito todos os dias, com gameplays, dicas, clipes de melhores jogadas e muito mais. O novo “chefão de games” do TikTok e a equipe já começam a parceria com do desafio #OsCriasNoTikTok, em que convidam a comunidade de Free Fire a compartilhar suas jogadas no app.

Para Kim Farrell, diretora de Marketing do TikTok para a América Latina, a parceria com Nobru e Fluxo é uma forma de unir ainda mais a comunidade de gamers na plataforma: “O TikTok é o lugar em que as pessoas descobrem e criam momentos, memes e movimentos que fazem parte da cultura de gaming. A plataforma tem a capacidade única de transformar algo pequeno em movimentos muito maiores, ou seja, quando um conteúdo começa a crescer no TikTok, frequentemente ele ultrapassa fronteiras e vai para outros segmentos, o que tem atraído cada vez mais os gamers. Além disso, é um lugar em que eles podem se expressar de uma forma autêntica e única. Para nós, a parceria com o Nobru e sua equipe é uma forma de trazer ainda mais conteúdo de games para uma comunidade que cada vez está mais presente no TikTok”.

Atualmente, Nobru é um dos principais criadores de conteúdo do Brasil e um dos melhores jogadores de Free Fire do mundo. Sua carreira nos esports começou oficialmente em 2019, quando foi contratado pelo Corinthians para fazer parte do projeto de Free Fire do clube. Desde então, começou a se destacar por seu talento e personalidade única. Em 2021, junto com seu amigo Cerol, decidiu criar o Fluxo, um time de Free Fire que falasse a “língua” da comunidade. Em apenas 5 meses de vida, a organização se tornou uma das principais do cenário de esports, conquistando a 4ª Liga Brasileira de Free Fire e ficando em 4º lugar no Free Fire World Series 2021, que aconteceu em Cingapura no mês de maio.

Segundo Nobru, ter seu time patrocinado pelo TikTok e ser escolhido como embaixador global é uma grande honra, principalmente pelo fato dele já usar o aplicativo com frequência: “Eu acompanhei o surgimento do TikTok e sempre achei muito divertido. Mas nunca imaginei ser um dos embaixadores, ainda mais globalmente. Agora o “pai” vai ter que caprichar ainda mais! Vou deixar as dancinhas um pouco de lado e trazer as jogadas monstras pro meu canal. Será uma honra fazer parte disso e quero ver minha tropa em peso compartilhando os “capas” lá no aplicativo e utilizando a hashtag #OsCriasNoTikTok”.