Drones e bots são aliados nos serviços de segurança privada

A pandemia não parou para quem presta serviços de segurança patrimonial. Muito pelo contrário, segundo o GRUPO GR, um dos líderes em segurança no país, a procura por profissionais da área só aumentou. Por isso, a fim de manter a segurança de shoppings, centros comerciais, universidades, hospitais, indústrias, entre outros, tomando todos os cuidados necessários, a empresa investiu em tecnologia de ponta, em especial de inteligência artificial, para que vigilantes e controladores de acesso realizem os serviços à distância e com qualidade.

“A tecnologia é meio e não o fim. Seguindo esse conceito, hoje temos soluções de reconhecimento facial voltadas ao controle de acesso. A inteligência artificial (IA) vem sendo utilizada para aprimorar a leitura e o reconhecimento de dados, o que gera velocidade e assertividade cada vez maiores”, explica Ricardo Bacci, Head de Soluções de Segurança Eletrônica no GRUPO GR.

Uma inovação que muitos já estão familiarizados, mas que começou a ser utilizada de forma mais extensiva no ano passado, é a solução de reconhecimento facial, com medição de temperatura e detecção de máscara, GR Face. Esta solução usa IA para aprimorar a leitura e reconhecimento, visando velocidade e assertividade cada vez maiores. Utilizada principalmente para controle de acesso, o rosto é reconhecido instantaneamente, sem a necessidade de aproximar o dedo para biometria ou encostar o crachá para liberação de catracas e portarias.

Ainda na linha de controle de acesso, os bots inteligentes funcionam como um assistente virtual para o controle de acesso descentralizado conduzindo a operação de envio de convites e controle de chegada.

As rondas presenciais também foram parcialmente suspensas e o monitoramento em grandes plantas têm sido realizados por meio do GR Air, tecnologia baseada em drones. Além de ganhar amplitude de visão e velocidade de resposta imediata, o drone atinge áreas não alcançadas pelo CFTV (Circuito Fechado de Televisão). Os parâmetros de voo são definidos pelo gestor e as imagens são salvas diretamente na central de segurança e em nuvem.

O GRUPO GR também vem apostando em uma linha de alarmes inteligentes, baseada em análise de vídeo, com IA em nuvem. O dispositivo ajuda a identificar apenas pessoas em cenas e em situações fora da conformidade, o que gera cerca de 80% menos falsos alarmes

“As soluções cloud devem ser muito aceleradas pela expansão do 5G no Brasil, no próximo ano. A inteligência artificial e suas automações já assumem atividades exercidas por pessoas. Entretanto, assumir atividade não significa assumir toda a função do profissional. A ideia é trabalhar em conjunto com a IA, o que facilita nosso trabalho e nos torna mais eficazes e orientados por dados”, finaliza Bacci.