ZooMoo Kids tem sinal aberto em julho durante as férias escolares

Entre os dias 17 e 23 de julho o ZooMoo Kids estará com o sinal aberto para todos os clientes da SKY, maior operadora de TV paga via satélite do país. As crianças poderão aproveitar no mês de férias escolares sem custo adicional toda a programação de destaque do canal, incluindo a estreia do especial “Cantigas de Roda” e da maratona “Kooki’s Crafty Show”.

No especial “Cantigas de Roda”, exibido todos os sábados e domingos, às 10h e 15h, desenhos irão promover brincadeiras infantis da cultura brasileira cantadas e dançadas por personagens das animações “Giramille”, “Turma do Folclore”, “Leo & Lully” e “Zooparky”.

Um compilado de episódios para botar a mão na massa e explorar a criatividade com atividades de pintura e colagem serão exibidos na maratona “Kooki’s Crafty Show”, todos os dias, às 9h.

Além disso, os pequenos poderão acompanhar outros grandes sucessos do canal, como “De Criança Para Criança”, “Animazoo”, “Kiko”, “Plocky”, “Jacarelvis”, “Jelly Jamm”, “Caninópolis” e muitos outros

Especial Cantigas de Roda

É hora de cantar e brincar! Um especial com os melhores amigos repleto de rimas, músicas e coreografias para se divertir.

Exibição: Sábados e domingos, às 10h e 15h

Vídeo: https://youtu.be/mgdAds9pXTw

Maratona Kooki’s Crafty Show

Vamos botar a mão na massa e soltar a criatividade com Kooki, uma panda divertida que adora fazer brinquedos e objetos para liberar o seu lado mais criativo.

Exibição: Todos os dias, às 9h

Vídeo: