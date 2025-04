Dell Technologies promove evento virtual ao vivo sobre trabalho remoto

Na próxima quinta-feira (15 de julho), às 9:00, a Dell Technologies, em parceria com VMware e a Intel®, promove uma live com o tema Trabalhe de qualquer lugar com segurança e alta performance! O evento virtual irá abordar como as organizações de TI são desafiadas diariamente a evoluir, além de tópicos como sistemas digitais inovadores, ferramentas e novas experiências para clientes e colaboradores.

As inscrições para participar do encontro são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://bityli.com/wmxEF

Serviço – Live Dell Technologies em parceria com o VMware e Intel®

Tema: Trabalhe de qualquer lugar com segurança e alta performance!

Quando: 15 de junho, às 09:00h

Inscrições gratuitas em https://bityli.com/wmxEF