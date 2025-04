A Motorola busca levar as melhores experiências de software possíveis aos seus consumidores. A forte parceria da marca com o Android e a integração com os aplicativos e serviços Google reforçam esse compromisso. Em vez de duplicar as coisas boas feitas pelo Android™, a Motorola escolheu aprimorá-las, para tornar a experiência móvel única em todo o portfólio. Conheça cinco maneiras de otimizar a experiência de software da Motorola no Android:

1. Transferência de dados simplificada: o Google simplificou muito a migração de iOS para Android. Ao fazer o backup de conteúdo no Google Drive, usuários de Android e iOS podem transferir dados a um novo dispositivo rapidamente.

Além disso, a Motorola e o Google colaboraram para trazer uma nova experiência de configuração e migração de dispositivo para os smartphones moto g100, moto g60, moto g30 e moto g10, lançados recentemente, e também para todos os dispositivos moto g com Android R ao executar o factory reset. A nova experiência é mais rápida, mais fácil de usar e permite que clientes Motorola migrem seus dados diretamente dos dispositivos antigos com apenas um cabo USB-C para USB-C ou USB-C para USB-A, USB 2.0 ou USB 3.x, evitando a necessidade de recuperar backups da nuvem. Ela também permite a migração tanto de dispositivos Android quanto iOS, e apoia uma ampla gama de dados, muito maior que antes, o que garante aos clientes que o conteúdo será totalmente transferido.

2. Customizações: os softwares Google e Motorola fazem com que seja fácil personalizar a experiência do smartphone. Da mudança de papéis de parede e criação de widgets – elementos de interação, como janelas e botões – à customização de notificações, torna a experiência de software do Android ainda mais pessoal. E com o My UX, a Motorola oferece aos usuários uma experiência intuitiva e única. Acender a lanterna com um gesto de corte, ativar a câmera girando o punho com as moto ações ou mudar as formas dos ícones, as cores e as fontes da tela de acordo com o próprio estilo, tudo faz parte da experiência Motorola.

Os recursos My UX são atualizados regularmente, para garantir que os usuários sempre tenham o melhor. É por isso que recentemente foi lançado o Hub de Papéis de Parede Interativo, criado para oferecer aos usuários maneiras diferentes de fazer o próprio papel de parede.*

3. Assistência de voz: usando apenas a voz, o usuário pode pedir ajuda ao Google Assistente para qualquer coisa. E, em aparelhos Motorola selecionados, há um botão dedicado para a ativação do Google Assistente sempre que for necessário.

A ferramenta está sempre disponível para obedecer os comandos do usuário, como criar lembretes, fazer chamadas, enviar mensagens para contatos e até mesmo ativar a economia de bateria. O assistente pessoal do Google pode melhorar e muito a experiência e, quanto mais se usa, mais se descobre todas as possibilidades.

4. Videochamadas: este ano, muita gente passou a usar muito mais chamadas de vídeo Google Duo para falar com as pessoas onde quer que estivessem. E agora, com a plataforma Ready For da Motorola, demos um passo a mais, para fazer com que o usuário se aproxime virtualmente daqueles com quem fala. Com o Ready For, os usuários de moto g100 têm a opção de escolher entre a lente principal, que torna cada cena vívida e clara, ou a lente ultra-wide, que permite capturar mais pessoas no quadro, para fazer a melhor chamada de vídeo em grupo de todas.

Além disso, é possível garantir que se fique na frente e no centro, ativando o recurso inédito do Ready For: rastreamento avançado de objeto¹, que rastreia os movimentos do rosto, para garantir que se esteja sempre na frente e no centro em chamadas e gravações de vídeo.

5. Segurança: as ferramentas e os controles de privacidade do Android deixam o usuário no comando, proporcionando acesso a controles de localização, permissões e muito mais. Com a adição de leitores de impressão digital e reconhecimento facial, que são encontrados em vários dispositivos Android e Motorola, os usuários podem ficar tranquilos, sabendo que as informações e o dispositivo estão protegidos.

Mas a Motorola aprimorou os recursos de segurança, com o ThinkShield for Mobile. A segurança está no centro de tudo que a marca faz e, com o ThinkShield for Mobile, unimos gerenciabilidade, produtividade e serviço para o mercado empresarial.