Depois do grande sucesso da etapa universitária, o Banco do Brasil lança o BB Game Series – Etapa Wild Rift. A segunda edição do torneio proprietário do Banco no universo dos eSports traz grandes novidades, sendo disputada no game League of Legends: Wild Rift (versão mobile do jogo), não tendo limite de participantes e liberado para qualquer jogador com mais de 14 anos. Ao todo, 128 times vindos de duas classificatórias abertas avançam para a fase principal, onde se juntam a mais oito equipes convidadas pela disputa de mais de R$ 30 mil em dinheiro. As inscrições ocorrem entre os dias 12 e 30 de julho pelo #TamoJuntoNesseGame, plataforma do eSports do BB.

Com foco em desenvolver comunidades diferentes dentro dos eSports e oferecer oportunidades para novos jogadores, a competição terá três fases eliminatórias, sendo uma por semana. A partir do dia 18 de agosto, a competição vai contar com transmissão ao vivo no canal oficial do Banco do Brasil na Twitch. O evento, que promete muita emoção e competição entre os times e seus torcedores, terá a apresentação de David Tavares, host oficial do #TamoJuntoNesseGame e contará com a narração de convidados especiais que vão trazer as análises das partidas sempre de um jeito informativo e descontraído.

Para Paula Sayão, diretora de Marketing e Comunicação do BB, a segunda edição do BB Game Series é a continuidade do ciclo de investimento e fomento no segmento, mostrando que o Banco apoia todo o mercado, incluindo games competitivos estreantes, como é o mobile Wild Rift. “Estamos muito atentos aos movimentos da comunidade gamer. A escolha de um jogo que está em processo de crescimento e desenvolvimento está ligada diretamente ao nosso modelo de investimento, que tem um perfil de construir parcerias longas e duradouras. Acreditamos que toda renovação traz novas audiências e com isso um público totalmente novo, de quem queremos nos aproximar ainda mais”.

As classificatórias abertas serão disputadas nos dias 4 e 5, 7 e 8 de agosto, e todos com mais de 14 anos podem participar. As equipes classificadas se juntam a times convidados como o Flamengo, Vasco, INTZ, Só Agradece, Los Grandes, Vivo Keyd, TSM e B4. O torneio será disputado em formato de eliminação dupla e os oito times mais bem colocados vão receber premiação em dinheiro. A equipe campeã leva R$14 mil em dinheiro, além disso, outros R$150 serão dados aos MVPs de todos os jogos. As informações sobre a segunda fase do “BB Game Series – etapa Wild Rift” podem ser encontradas na plataforma oficial do Banco do Brasil o #TamoJuntoNesseGame

BB Game Series O primeiro torneio proprietário do Banco do Brasil recebe o nome de BB Game Series, com sua primeira edição sendo a Etapa Universitária. A competição 100% online ocorreu entre março e junho de 2021 e distribuiu R$100 mil em prêmios. Voltada exclusivamente para alunos de graduação e pós-graduação, contou com 1.750 jogadores inscritos de 126 universidades de todas as regiões do país. As partidas, além dos highlights semanais, foram transmitidas pelo canal oficial do Banco na Twitch.

Serviço: “BB Game Series” – Etapa Wild

Inscrições: de 12 e 30 de julho

Onde: #TamoJuntoNesseGame.

Quem: jogadores a partir dos 14 anos