Samsung Ocean promove painel gratuito e online para debater papel de universidades públicas na inovação

Em painel gratuito e online, o Samsung Ocean reúne o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o coordenador da agência de inovação da Universidade de São Paulo (USP) e a diretora-executiva da agencia de inovação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), nesta quarta-feira (14/07), a partir das 19h (de Brasília), para debater, com exemplos concretos, a importância das universidades públicas para o sistema de inovação do país, que é o tema de painel gratuito e online. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

O encontro será a primeira edição da série Ocean Innovation Talks, organizada pelo Samsung Ocean, e terá o detalhamento de casos de sucessos das três universidades que compõem o programa de capacitação e inovação tecnológica da Samsung. Em um formato de mesa-redonda, além da troca de conhecimento, serão discutidos os entraves para um avanço mais efetivo e maneiras de aprimorar o contexto de inovação e empreendedorismo em diferentes ambientes do país.

Estão confirmadas as presenças de Ana Frattini, diretora-executiva da Inova Unicamp, Cleinaldo Costa, reitor da UEA, e Marcos Nogueira Martins, coordenador da Agência USP de Inovação. A mediação será feita por Marcelo Knobel, coordenador do Ocean Unicamp, professor, com a apresentação de Amanda Mota, jornalista e professora pesquisadora do Ocean Manaus.

“As universidades exercem papel central na formação do ecossistema de inovação no Brasil por promoverem a difusão de conhecimentos e incentivo ao desenvolvimento empreendedor de seus alunos. Com o Ocean, o foco da Samsung é atuar ativamente no fortalecimento do mercado nacional em soluções digitais, como ocorre na parceria com importantes universidades para a oferta cada vez mais eficiente de um conjunto de ferramentas de ensino com ênfase em tecnologia. O Ocean Innovation Talk deste mês promove um debate para um fundamental compartilhamento de conteúdos e vivências na evolução da área de inovação no país”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

SERVIÇO

Ocean Innovation Talks: O papel da Unicamp, USP e UEA na inovação



Quem pode se inscrever: Estudantes, profissionais e interessados em geral com mais de 18 anos de idade.

Quando: 14/07/2021 – 19h (de Brasília)

Investimento: Gratuito

Formato: Online, com certificado de participação

• Ana Frattini: Diretora-executiva da Inova Unicamp, professora titular da Faculdade de Engenharia Química/Unicamp e bolsista de produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq. Concluiu a graduação, o mestrado e o doutorado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Campinas em 1990, 1992 e 1995, respectivamente. Foi Assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unicamp no período 2013-2015, Diretora do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da UNICAMP no período 2006-2009, chefe de Departamento de Engenharia de Sistemas Químicos da FEQ/UNICAMP no período 2003-2005, coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Química e vice-presidente da Comissão Central de Pós-Graduação da UNICAMP, no período 2001-2002. Foi membro consultor da Comissão de Avaliação da área de Engenharias II da CAPES, de 2010 a 2014, e membro do Comitê Internacional da área de Controle de Processos da International Association of Science and Technology for Development (IASTED- Canadá), no período 2008-2010. Presidiu a 15th IASTED Conference on Intelligent Systems and Control, em 2016. É assessora ad hoc da FAPESP, CNPq, CAPES, MCT e MEC/MIDIC.

• Cleinaldo Costa: Reitor da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP. Mestre em Cirurgia Vascular pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP-EPM. Professor das disciplinas Clinica Cirúrgica II – Cirurgia Vascular, Cirurgia de Emergência e Trauma e Telemedicina e Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas – UEA e Professor da disciplina Clínica Cirúrgica II – Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – TCBC. State Faculty do Programa Suporte Avançado de Vida em Trauma – ATLS em Manaus, Amazonas. Membro Titular da Sociedade Brasileira para o Atendimento Integrado ao Traumatizado – SBAIT e da Sociedade Panamericana de Trauma – SPT.

• Marcos Nogueira Martins: Coordenador da Agência USP de Inovação desde maio de 2019. Bacharel em física pelo Instituto de Física da USP (1973), onde também fez mestrado (1976), doutorado (1982) e livre docência (1999); foi pós-doc no NIST (National Institute of Standards and Technology), campus Gaithersburg (EUA), 1983-84; pesquisa a interação de fótons e elétrons com a matéria. Foi Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Comissão Nacional de Energia Nuclear, de fev/2008 a jun/2011; Representante do Brasil no Comitê Científico da ONU sobre efeitos das radiações atômicas, UNSCEAR, de set/2008 a jun/2011; Vice-Diretor do IFUSP, de out/2013 a abr/2015; Diretor do IFUSP, de ago/2015 a ago/2019.

Confira a programação de atividades de junho, no horário de Brasília:

12/07

18h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 2

13/07

18h – Oficina: Design Thinking

14/07

10h – Frontend Web com ReactJS: Introdução PARTE 1

15h – Realidade Virtual, Aumentada e Mista: Introdução ao XR

19h – Ocean Innovation Talks: O papel de Unicamp, USP e UEA na inovação

15/07

16h – Palestra: Introdução ao Blockchain

16/07

10h – Frontend Web com ReactJS: Introdução PARTE 2

18h – Desenvolvimento Ágil – DevOps GIT

19/07

18h – Linguagem Python: aprendendo a linguagem PARTE 3

20/07

18h – Palestra: Tópicos de UX para IA: Experiências Ominicanal

21/07

10h – Frontend Web com ReactJS – Integração com Backend PARTE 1

22/07

16h – Oficina: Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain

23/07

10h – Frontend Web com ReactJS – Integração com Backend PARTE 2

26/07

18h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 1

27/07

10h – IA e IoT para Cidades Inteligentes

18h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 1

28/07

10h – IOT: Introdução a IoT

14h30 – IOT: Laboratório de IOT com Arduino

29/07

10h – IOT: Laboratório de IoT com Raspberry Pi

16h – Oficina: Programação de uma aplicação para Blockchain

18h – Palestra: Tópicos de UX para Design de Serviços

30/07

10h – IOT: Laboratório de IoT em Cloud

19h – Tópicos em Indústria 4.0