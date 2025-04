Pearson e Impacta oferecem cursos em alta no mercado para profissionais da tecnologia

O aumento da demanda por serviços em tecnologia e das oportunidades para os profissionais da área, acirra cada vez mais a disputa por essa mão de obra super especializada. Pensando nisso, a Pearson, maior empresa de aprendizagem do mundo, e a Faculdade Impacta, maior centro de tecnologia da América Latina, se unem em parceria para oferecer cursos em alta no mercado com descontos de até 20%.

São mais de 20 cursos disponíveis pela Pearson Next , plataforma que tem como foco a aprendizagem e a qualificação para o mercado de trabalho. Em um único ambiente virtual, os conteúdos são pensados para jovens adultos em busca de formação ou qualificação em habilidades que são tendência no mundo da tecnologia. Entre as opções estão marketing digital em e-commerce, formação em Excel e visualização de dados, além de fundamentos de Inteligência Artificial e chatbot.

“A parceria entre Pearson e Impacta deseja unir a expertise em aprendizagem e no que há de melhor em desenvolver o potencial de empregabilidade que temos e a inovação de uma das mais renomadas faculdades de tecnologia no Brasil e na América Latina. O objetivo não é só potencializar para as nossas redes, os cursos que ambos oferecem, mas também lançar conteúdos novos e desenvolver materiais procurando esse mercado em constante crescimento que é a tecnologia e a educação”, explica Eduardo Leite, gerente de Inovação da Pearson LATAM.

“Para a Impacta é uma enorme satisfação ter sido a escolhida pela Pearson, entre dezenas de outros fornecedores, como a instituição de ensino parceira para oferecer e desenvolver cursos na área da Tecnologia Digital para a Pearson Next, ajudando a capacitar alunos para atender a enorme demanda de vagas de trabalho abertas e não preenchidas na área da tecnologia, que segundo a BRASCOM já chega a 250.000 vagas.” diz Célio Antunes, CEO do Grupo Educacional Impacta Tecnologia.

Segundo a Pearson, o que pesou na escolha da Impacta como parceira foram itens importantes como a alta qualidade do ensino, profundidade, inovação e atualização do conteúdo, e o fato de já terem capacitado mais de 1,5 milhão de alunos e mais de 28.000 empresas.

Tendências

A ferramenta de aprendizagem da Pearson foi desenvolvida de forma alinhada com as impressões das pessoas sobre trabalho e habilidades. Em pesquisa recente divulgada no primeiro semestre de 2021, a multinacional avaliou o sentimento de 6 mil pessoas sobre suas percepções e expectativas sobre a educação durante a pandemia.

Segundo a Global Learner Survey, 56% dos estudantes universitários em países, como Brasil, China, Reino Unido e Estados Unidos acreditam estar reconsiderando suas trajetórias de carreira como resultado desse período.

Outro ponto, é sobre acreditarem que a aprendizagem online chegou para ficar, com 90% de respondentes. Somente no Brasil 63% dos estudantes esperam que mais alunos de ensino superior frequentem aulas online ao invés de ambientes de educação tradicionais ao longo dos próximos dez anos.