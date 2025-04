Quarta temporada de Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone chega em 15 de julho

Conteúdo Grátis Chegando: a mais recente experiência por rodada de Zumbis, bem como um mapa Multijogador clássico e novos modos, deslizam no Black Ops Cold War, enquanto o Warzone recebe um novo modo objetivo com a Escolta e outras atualizações de meta-mudança. Saiba tudo sobre a temporada neste link.



A Temporada Quatro Recarregada começa dia 15 de julho, após atualizações no Black Ops Cold War dia 14 de julho 01AM (BRT) e no Warzone dia 15 de julho 01AM (BRT). Além de uma nova experiência Zumbis, espere que o Warzone receba seu mais novo modo objetivo, um mapa clássico e modos chegando no Multijogador Black Ops Cold War e mais conteúdo Zumbis sendo lançados junto de “Mauer Der Toten”.

Teste Grátis o Black Ops Cold War na Próxima Semana

De 22 a 29 de julho, Call of Duty: Black Ops Cold War terá um período de Acesso Grátis com várias experiências Multijogador e Zumbis, incluindo Listas de Jogos em torno do novo mapa Rush e “Mauer Der Toten” na íntegra! Aqueles que jogarem Warzone encontrarão todas as armas e o progresso em nível global do Black Ops Cold War intactos no teste, e qualquer progresso obtido durante o período de teste será levado de volta para o Warzone.

CONTEÚDO MULTIJOGADOR GRÁTIS BLACK OPS COLD WAR:

Mapa Novo: Rush retorna do Black Ops II



Um mapa remasterizado do pacote Vingança DLC do Call of Duty®: Black Ops II, o Rush é um mapa 6v6 de tamanho pequeno que está ambientado dentro e ao redor de uma arena de paintball. Esta arena caótica oferece várias oportunidades para combate mais apertado, com zonas afuniladas para correr e uma diversidade de estruturas exteriores que oferecem possibilidades de abate a distâncias maiores.

Novos Modos: Capture a Bandeira e Moshpit de Paintball



Um modo de objetivo cujas raízes vêm desde a primeira experiência Multijogador de Call of Duty, Capture a Bandeira (CAB) é um modo competitivo em que esquadrões devem pegar a bandeira inimiga e voltar com ela até sua base, tudo enquanto defendem a sua bandeira da equipe inimiga.

Mais adiante na temporada, a Treyarch vai expandir a experiência de paintball para fora do Rush e dentro do mundo mais geral do Multijogador Black Ops Cold War no novo Moshpit de Paintball.

Novas listas de jogos: Rush 24/7 e Moshpit No Máximo

Também chegando no lançamento do meio da temporada, a Treyarch estará executando uma lista de jogos dedicada ao Rush 24/7 para dar a todos a chance de aproveitar o mapa mais recente sem parar, além de uma nova coleção de modos No Máximo.

Projeto de Armas e Pingente da Call of Duty League como recompensa no Jogo de Liga

Seguindo os saltos do lançamento das Recompensas para Jogo de Liga no início da Temporada Quatro, a Treyarch está apresentando novos Projetos de Arma e Pingentes de Arma temáticos da Call of Duty League para que os fãs competitivos ganhem no Jogo de Liga, juntamente com novos Adesivos, Emblemas e Bônus de XP para desbloquear em determinados marcos de conquista.

Projetos de Arma na Loja de Prestígio

A Loja de Prestígio também está recebendo um novo lote de conteúdo para desbloqueio com o uso das Chaves de Prestígio que você ganhou a cada 50 níveis da temporada, incluindo Projetos de Arma exclusivos na Temporada Quatro Recarregada. Confira a Loja de Prestígio no Quartel durante a semana de lançamento e desbloqueie algumas adições novas para o seu arsenal!

CONTEÚDOS DO WARZONE E DO BLACK OPS COLD WAR:

Grátis: Duas Armas Novas

OTs 9: SMT (No Lançamento)

Submetralhadora 100% automática. Poder de fogo impressionante a uma distância próxima com boa visibilidade ao disparar. Controle de recuo confiável com carregador de menor tamanho.

Mace: corpo a corpo (na temporada)

Uma arma que não combina com os fracos, o Mace pode causar dano crítico por comando, não é necessário um dado de 20 lados para determinar se ele pode derrubar seus rivais em um só golpe no Multijogador. E no Zumbis, esta arma é perfeita para dar uma de medieval com os cadáveres em decomposição dos mortos-vivos.

Operador Novo: o Weaver chega do QG da Requiem (na temporada)

Weaver: OTAN



O Weaver vai se aventurar além do QG secreto da Requiem e torna-se Operador jogável da OTAN em ambos Black Ops Cold War e Warzone como parte do Pacote Traçante: Operador Weaver, disponível na Loja no início da Temporada Quatro Recarregada.

Dentro deste pacote está sua Skin de Operador “Olho do Kremlin” baseada em sua encarnação original do Black Ops, além de três Projetos Lendários de Arma e um novo Golpe Finalizador, onde ele faz os mortos-vivos rasgar um inimigo membro a membro!

Chegando na Loja: Pacote Torcida CDL, Operações Especiais: Pacote Pro, e Mais

Pacote de Torcida CDL – Assinaturas de novos jogadores para te preparar para os campeões

O Campeonato Call of Duty League está quase aqui, e quer você esteja sintonizando na ação só agora ou seja fã de longa data, o Pacote Torcida de Equipe Call of Duty League ainda está disponível para permitir que você represente seu esquadrão ou jogadores favoritos através de vários Cartões de Visitas, Emblemas e Adesivos de Arma.

Operações Especias: Pacote Pro – O Pacote Pro está de volta

Semelhante ao Pacote Era Dourada III: Profissional, este pacote de seis itens contém uma nova skin Lendária para a Portnova e dois Projetos Lendários de Arma – um baseado no FARA 83 e outro sobre o AK-74u – além de um Cartão de Visitas e Emblema.

Fúria Magma – o Operador Knight parece estar aquecendo consideravelmente depois de sua missão de destruir o Monte Yamantau com a Wraith, e você não vai precisar esperar muito mais para colocar suas mãos na sua Skin de Operador de raridade Ultra “Magma”.

WARZONE – CONTEÚDO GRÁTIS:

O primeiro modo de jogo com objetivo já feito no Warzone: Escolta



O Warzone recebeu várias inovações desde o seu lançamento, seja a partir de eventos no jogo como a Assombração de Verdansk ou mesmo os modos de Ressurgência, e até um pouco de barulho 50v50.

Agora, como parte da Temporada Quatro Recarregada, a imensa experiência contra todos introduz o seu mais novo modo baseado em objetivos: Escolta.

Inspirado em modos tradicionais de jogos anteriores do Call of Duty, como o Modo de Guerra do Call of Duty®: WWII, a Escolta põe duas equipes de 20 jogadores uns contra os outros em uma corrida contra o tempo para obter informações cruciais. Isso enquanto esses veículos carregam partes de satélite que poderiam ajudar a mudar o equilíbrio da guerra entre Perseus e OTAN.

Se a equipe de ataque escoltar todos os veículos por todos os pontos de verificação dentro do tempo limite, ela vence a partida. A equipe de defesa não só pode derrubar inimigos dos veículos de Escolta para desacelerá-los, mas também comprar e construir obstáculos para atrasar esses veículos nos trilhos.

Novo Tipo de Evento: Coleta de Contrabando (na temporada)

Semelhante aos finais de semana de XP em Dobro, a Raven Software planeja ativar um novo evento global especial, onde os Contrabando surgem automaticamente após você concluir dois Contratos regulares. Contratos de Contrabando concedem a você um Projeto de Arma permanente como recompensa se você conseguir extraí-lo da ZA, além de muito Dinheiro na sua partida atual.

As Portas Vermelhas ficam mais misteriosas…



Os corajosos Operadores em Verdansk passaram pelas Portas Vermelhas, entrando em partes desconhecidas…

Outras informações sugerem que essas Portas Vermelhas aparecem em [[CENSURADO]] e o te levam para [[CENSURADO]].

Como as células dormentes de Perseus ainda estão foragidas em Verdansk, nós o advertimos para [[CENSURADO]].

Nova Série de Baixas: Sentinela

Semelhante à forma como opera no Black Ops Cold War e no Modern Warfare®, o Sentinela realiza varreduras em um raio de aproximadamente 180 graus à sua frente para buscar e destruir inimigos. Ele executa esse padrão de eliminação por pelo menos um minuto após a implantação antes que ele entre em colapso por meio de uma explosão inofensiva.

“MAUER DER TOTEN” – A NOVA EXPERIÊNCIA DO BLACK OPS COLD WAR – ZUMBIS CHEGA DIA 15 DE JULHO

Novo Mapa Zumbis por Rodada: “Mauer Der Toten”

Ambientado após os eventos da “Operação Excisão” na Epidemia, o “Mauer Der Toten” é a próxima experiência clássica por rodada com Zumbis da Treyarch, onde os agentes Requiem, atualmente trabalhando para o Coronel Kravchenko do Omega Group na esperança pela liberdade, explorarão uma Berlim devastada pela guerra depois que uma invasão zumbi tomou a cidade.

O retorno do Coice de Mula

Introduzido pela primeira vez no Black Ops original, o Coice de Mula permite que os agentes da Requiem carreguem três armas ao invés de duas como é o padrão. Útil tanto para o lobo solitário buscando carregar outra arma de seis tiros (ou qualquer arma encontrada nos mapas tradicionais de Zumbis ou Epidemia), quanto para um esquadrão que busca adicionar alguma versatilidade.

Novo Item de Criação e Arma Mítica

Prepare-se para criar um novo Equipamento Tático em mesas de artesanato no “Mauer Der Toten”, outros mapas Zumbis por rodada e regiões de Epidemia: a granada LT53 Kazimir. Após ser acionada, esta granada se abrirá para sugar qualquer criatura morta-viva, neutralizando-as quando elas atingirem o ponto de não-retorno.

Quanto à Arma Mítica, o novo CRBR-S começa como uma pistola de base energética com um repetidor em órbita que dá um tiro extra quando você dispara. Para melhorá-lo em suas três variantes adicionais, você precisará recuperar kits de Modificação especiais que zumbis soltam e que se conectarão ao CRBR-S para transformá-lo em uma arma completamente diferente.

Novos Desafios e Inteligência Zumbis

Ao completar desafios específicos de “Mauer Der Toten”, você pode ganhar vários Cartões de Visitas para o seu perfil e uma tonelada de bônus de XP. Isso inclui desbloquear o Soco-em-Lata, viajar para todas as áreas em um único jogo, coletar várias Inteligências e muito mais.

Novo conteúdo da Chacina (PlayStation)

Agentes da Requiem no PlayStation têm um novo mapa da Chacina para lutar contra os mortos-vivos e coletar Inteligência como parte da Temporada Quatro Recarregada, além de um modo por tempo limitado e um Projeto Lendário de ML.

Atenda ao chamado e execute a missão.

