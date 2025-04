Maioria dos brasileiros jogam mais de 2 horas por dia durante distanciamento social, revela pesquisa

Pesquisa recente com os usuários da Nimo TV, plataforma de streaming com foco na transmissão de jogos eletrônicos, conteúdos criativos e esports, analisa os hábitos dos gamers brasileiros durante o período de distanciamento social e revela que 68% deles baixaram mais jogos desde o início da pandemia. Entre os títulos favoritos dos mais de 2,5 mil respondentes estão, em ordem de preferência, Free Fire, Grand Theft Auto V, Dead by Daylight, Clash Royale e PUBG Mobile.

O levantamento ainda destaca que 88% dos brasileiros disseram estar consumindo mais jogos digitais no último ano devido à necessidade de passar mais tempo em casa. Agora, 64% deles passam, em média, mais de 2 horas jogando diariamente e, além disso, 49% precisaram investir em updates em seu setup gamer para garantir melhores experiências durante os jogos.

“A pandemia transformou a rotina das pessoas em todo o mundo – e não foi diferente com os gamers”, comenta Rodrigo Russano Dias, Head de PR e Social Media na Nimo TV. “Não é por acaso que o aumento no consumo de jogos foi tão expressivo. Eles têm sido uma das principais válvulas de escape para os brasileiros durante a pandemia e o distanciamento social”.

Como era de se esperar os games mobile são unanimidade entre os preferidos do público da Nimo TV, plataforma que já conta com 15 milhões de usuários ativos mensais no Brasil e onde 80% dos acessos são feitos via dispositivos móveis. Apesar disso, o interesse pelos games de PC também não para de crescer na plataforma e o famoso Grand Theft Auto V foi o segundo jogo mais mencionado entre os favoritos dos respondentes da pesquisa. O 1o lugar ficou com o fenômeno mobile, Free Fire.

E este mercado não para de crescer – 6% dos respondentes disseram que não costumavam jogar antes da pandemia e outros 13% dos que já se consideravam gamers passaram a consumir conteúdo relacionado a torneios de esports durante o distanciamento social.

O levantamento foi realizado pela Nimo TV na terceira semana de março de 2021 e foi respondido por mais de 2,5 mil pessoas.