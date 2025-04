Aproveite a nostalgia com os novos planos de fundo do Microsoft Teams

Uma pequena viagem pela memória pode ser bom para a alma e, como depois de mais de um ano de trabalho remoto e híbrido, todos nós poderíamos usar um pouco de entusiasmo em videochamadas. Pedimos aos nossos designers que incluíssem alguns momentos memoráveis ​​da Microsoft em suas estreias como Planos de fundo do Microsoft Teams.

Convide o Clippy para sua próxima reunião do Microsoft Teams

Os destaques fixaram seu lugar na história da Microsoft por diferentes razões, para melhor ou para pior – incluindo o Clippy. Quer você ame ou odeie o Clippy, é difícil não sorrir – apenas admita – quando você o vê aparecer em um meme em algum lugar. Sabemos que os sentimentos podem ser complexos. Você pode pensar que o Clippy era muito persistente, muito ansioso, talvez até muito educado. Gostamos de pensar que o Clippy, o assistente virtual “original”, estava um pouco à frente de seu tempo. Não, o Clippy não faz parte do Microsoft 365, mas independentemente disso, podemos apenas esperar que este retrato em alta definição dele como seu próximo plano de fundo no Teams traga alguma leveza para sua próxima reunião. Está tudo bem, o Clippy conhece as piadas.

Mostre sua mão com Paciência

Em maio passado, o clássico jogo de Paciência da Microsoft comemorou seu 31º aniversário. O jogo, que apareceu pela primeira vez no Windows 3.0 em 1990, foi incluído no Video Game Hall of Fame em 2019 e continua sendo um dos videogames mais jogados de todos os tempos. Paciência, ou Solitaire em inglês, também era vanguardista sem saber. Antes dos aplicativos de meditação e dos intervalos programados, o jogo estava sutilmente lá quando você precisava de uma pequena pausa para o cérebro. Pode ter sido um pouco problemático ser pego jogando no escritório naquela época, mas agora sabemos que seu cérebro realmente precisa dessas pausas, e que tê-las aumenta sua produtividade, então, jogue!

“Alegria” na sua próxima reunião

Em 1996, Charles O’Rear tirou uma fotografia em Los Carneros American Viticultural Area, na região vinícola da Califórnia. A Microsoft comprou os direitos da impressionante imagem, batizada como Bliss e conhecida como “Alegria” no Brasil, e acabou escolhendo-a como papel de parede padrão para o Windows XP, lançado há quase duas décadas, em 2001. Estima-se que bilhões de pessoas viram a imagem, tornando-a uma das fotografias mais vistas na história. A original era uma fotografia praticamente não editada – sério, #semfiltro – mas para uma nova visão da paisagem exuberante para as reuniões de suas equipes, mudamos as sombras, suavizamos as nuvens e adicionamos manchas de dentes-de-leão no campo.

Seja criativo com o Microsoft Paint

Por último, mas não menos importante, nossos designers criaram um plano de fundo Teams com uma nova abordagem do Paint. Um produto da década de 1980, o Paint foi introduzido pela primeira vez em novembro de 1985 como parte da primeira versão do Windows, o Windows 1.0. E embora o Paint original ainda seja amado por muitos artistas em construção, seu sucessor, Paint 3D, foi lançado em 2017. Da próxima vez que você precisar de inspiração criativa, poste isso no seu call de equipe. Ou dê um passo adiante, abrindo o Microsoft Paint e deixando o seu Van Gogh interno enlouquecer.

Esperamos que você tenha gostado desta pequena viagem pela estrada da memória. Se você estiver pronto para trazer mais nostalgia para a sua próxima reunião do Teams, os planos de fundo estão aqui, prontos para download e uso hoje.

Tags: Microsoft Teams, nostalgia, plano de fundo

Fonte: https://news.microsoft.com/pt-br/aproveite-a-nostalgia-com-os-novos-planos-de-fundo-do-microsoft-teams/