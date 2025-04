HyperX detalha como seus headsets melhoram a experiência de jogo nos consoles

As receitas do mercado de jogos para consoles devem ultrapassar a marca dos US$ 49,2 bilhões em 2021, segundo a Newzoo, e representar 28% da indústria de games como um todo. Capazes de oferecer experiências “tudo em um” a partir do conforto do sofá, estas plataformas chegam ao auge da imersão e diversão quando utilizadas em conjunto com headsets de alta qualidade sonora, máximo conforto e durabilidade, como os HyperX Cloud, linha mais popular e confortável da marca, com modelos para diferentes perfis de jogador e necessidades específicas. Para encontrar a melhor opção, a HyperX preparou um guia com os principais atributos que fazem destes headsets as escolhas ideais para os jogadores de console.

Imersão

Os headsets são os periféricos que mais contribuem para uma experiência imersiva do jogo. No caso dos modelos da HyperX, além de bloquearem ruídos externos, oferecem áudio de alta qualidade com direcionamento de som preciso que faz toda a diferença para um jogador que precisa identificar uma movimentação ou um ataque inimigo. Para fãs de FPS (first person shooter), por exemplo, os drivers de 53 mm do Cloud II e seu som surround 7.1 virtual integrado oferecem todos os recursos para se manterem atentos a qualquer ameaça e ao mesmo tempo surpreender os adversários com estratégias reativas.

Comunicação

A comunicação por voz entre os jogadores é fundamental em partidas multiplayer, especialmente no meio de uma partida tensa onde traçar um plano em tempo real pode determinar uma vitória. Um headset de qualidade garantirá que os colegas de equipe se ouçam com clareza e nitidez, independentemente do que estiver acontecendo dentro ou fora da partida, isolando ruídos indesejados e destacando a comunicação. Os headsets HyperX Cloud e CloudX foram projetados para que usuários de PS4 e Xbox One, respectivamente, tenham recursos de áudio e conversação de alta qualidade o tempo todo, com a comodidade e versatilidade de microfones destacáveis, tecnologia de cancelamento de ruído habilitável e máximo conforto.

Já os jogadores que costumam se movimentar quando a partida pega fogo ou simplesmente querem a liberdade de levantar e pegar uma água quando a situação está sob controle, devem preferir o Cloud Stinger Core Wireless, que une alta qualidade sonora com a mobilidade de um headset sem fio. Este periférico permite ao jogador conversar com os companheiros ou acompanhar os diálogos de uma cena mesmo longe da TV, até mesmo em outro cômodo. Para evitar que algum áudio vaze durante o jogo, o Cloud Stinger Core Wireless conta ainda com microfone com cancelamento de ruído que pode ser mutado em um simples movimento giratório.

Livre de distrações e aborrecimentos

Um dos maiores benefícios de um bom headset é o isolamento do som. Com um periférico da família Cloud da HyperX, a obra no vizinho ao lado ou o barulho feito pelos irmãos no outro quarto não vão incomodar. Os fones têm almofadas acolchoadas com espuma viscoelástica com tecnologia Memory Foam que fornecem excelente isolamento de ruído e extremo conforto durante longas sessões de jogo. Caso o gamer prefira jogar de noite, os headsets HyperX Cloud permitem aproveitar em qualquer volume todos os rugidos dos monstros, explosões selvagens e revelações de cenas dramáticas sem a preocupação de acordar os familiares com o barulho.

Conveniência

Um sistema de som imersivo e envolvente custa caro, é difícil de configurar e requer espaço físico que muitos jogadores não têm. Além disso, demanda microfones separados para que os usuários se comuniquem durante as partidas e tenham uma experiência de jogo completa. Felizmente, um headset de alta qualidade pode fornecer tudo isso com máxima praticidade, conforto e som surround, como os modelos HyperX Cloud, por exemplo, que entregam uma experiência de áudio multifuncional econômica que evita o incômodo e o custo de ter de escolher cada mínimo detalhe do ambiente onde o console está instalado.

Os melhores headsets para todas as finalidades

A HyperX oferece uma ampla variedade de headsets para que cada usuário tenha certeza de que encontrará o modelo ideal para seus objetivos de uso. Seja para conversar, para ter máxima qualidade de som, conforto e mobilidade de um design sem fio, ou simplesmente para se isolar de qualquer barulho externo no momento de relaxamento com os amigos, a HyperX tem uma opção ideal. Esta versatilidade e variedade elevam a experiência de áudio que os gamers de console procuram em sessões competitivas ou casuais, sozinhos ou com amigos, em qualquer tipo de jogo.