Equipe Eco IME Racing, do Instituto Militar de Engenharia (RJ), fatura a última etapa de desafio global da Shell Eco-marathon 2021

Focada no presente e nas soluções de mobilidade sustentáveis que já estão à disposição, a Equipe Eco IME Racing, do Instituto Militar de Engenharia (IME) foi a grande vencedora da última etapa da Shell Eco-marathon 2021, chamada “Road to 2050”. Nesta fase, os estudantes foram encorajados a pensar no futuro da mobilidade, produzindo um vídeo de 30 segundos respondendo à pergunta: Como deve ser a mobilidade no futuro?

A equipe do IME destacou a importância do desenvolvimento e popularização de tecnologias limpas já disponíveis, como veículos elétricos e trens de levitação magnética. Em votação aberta pela internet, os estudantes cariocas venceram entre os competidores das Américas, sendo credenciada à disputa mundial, onde também saiu vencedora.

“Esse é um resultado que nos enche de orgulho, pois mostra a grande capacidade dos nossos alunos e universidades, competindo em igualdade com instituições renomadas de todo o mundo. Esperamos que seja um incentivo para que tenhamos um número maior de participantes nacionais, fazendo com que o Brasil seja uma presença ainda mais marcante nesta competição em busca da sustentabilidade”, destaca Leíse Duarte, assessora de Investimentos Sociais da Shell Brasil.

Promovida pela Shell, a competição global focada em eficiência energética foi adaptada ao atual cenário e, em 2021, lançou uma temporada virtual composta de mini-desafios que engajaram centenas de estudantes em todo mundo. Cada etapa valia pontos para o resultado final da Shell Eco-marathon.

Confira o vídeo da Eco IME Racing: