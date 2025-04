LG oferece garantia extra de um ano e condições exclusivas na compra da linha LG OLED TV

No último mês, a LG Electronics anunciou ao mercado o lançamento nacional de sua linha de TV’s 2021, que contempla a evolução dos pixels que se autoiluminam em três séries de produtos para a linha LG OLED TV (G1, C1 e A1) e novos tamanhos de 48 à 83 polegadas. Para impulsionar a chegada dos novos produtos, a marca oferece condições comerciais exclusivas, para os modelos adquiridos entre os dias 05.07 à 02.08, onde o consumidor poderá cadastrar sua nota fiscal no período promocional* e receber um ano extra de garantia total em sua LG OLED TV, além de oferecer a possibilidade de o usuário ganhar uma instalação profissional gratuita nas televisões.

A exclusiva tecnologia LG OLED TV da LG com pixels que se autoiluminam, para entregar o preto puro e cores perfeitas em contraste infinito, se renova com ainda mais opções de tamanhos (48″ à 83″) e a chegada das novas séries: LG OLED evo – com novo painel que oferece até 20% mais brilho em um design ultrafino premium que se instala elegantemente rente à parede, como um quadro; LG OLED C1 – alta performance e recursos gamer que elevam a experiência de jogabilidade, tanto com os consoles de última geração, quanto para quem joga no PC – podendo substituir um monitor no formato de 48 polegadas; e, LG OLED A1 – tecnologia para uma experiência de cinema em casa.

Para promover este recente lançamento e oferecer uma experiência completa aos usuários, a LG Electronics anuncia uma promoção exclusiva onde o consumidor ganhará um ano extra de garantia total em televisões LG OLED das linhas 2020 e 2021 adquiridas no período de 05.07 à 02.08. Além disso, a marca ainda oferece a possibilidade de instalação profissional gratuita nas televisões a partir de 55″. Para isso, basta o cliente acessar o site oficial da LG, verificar o regulamento e agendar a instalação com a assistência técnica da empresa.

Confira abaixo os produtos participantes da promoção:

2020

OLED55CXPSA.AWZ

OLED65CXPSA.AWZ

OLED77CXPSA.AWZ

OLED65GXPSA.AWZ

2021

OLED55A1PSA.AWZ

OLED65A1PSA.AWZ

OLED48C1PSA.AWZ

OLED55C1PSA.AWZ

OLED65C1PSA.AWZ

OLED77C1PSA.AWZ

OLED83C1PSA.AWZ

OLED65G1PSA.AWZ

Para mais informações, acesse o site oficial da campanha: https://www.promoLGOLED.com.br

*Os cadastros no site para participar da promoção poderão ser realizados no período de 05.07 à 09.08.