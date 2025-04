AliExpress estreia “Pechincha do Bem”, ação social com Ivete Sangalo para doar R$ 1,5 mi em tablets educacionais

Uma das maiores cantoras do Brasil, Ivete Sangalo, e o app de compras internacionais AliExpress, do grupo Alibaba, estreiam nesta segunda-feira, dia 12, um esforço para reunir cliques suficientes para somar R$ 1,5 milhão. O valor será convertido em tablets educacionais que serão doados pela plataforma de e-commerce a crianças brasileiras.

A ação fará uso do “Pechincha”, uma ferramenta de social commerce disponível nos aplicativos para Android e iOS do AliExpress. Usuários do app, ao clicar no botão “Pechincha”, encontram diariamente listas de produtos cujos preços podem ser reduzidos. Para conseguir descontos, os usuários são estimulados a compartilhar com os amigos e contatos os links dos produtos que desejam comprar. Quanto mais cliques obtiverem nestes links, maior é o desconto que recebem sobre o produto desejado. Um smartphone de R$ 1 mil, por exemplo, pode ter preço final de apenas R$ 1, se o usuário conseguir bom engajamento.

Entre os dias 12 e 17 de julho, esta ferramenta será usada com finalidade social. No período, usuários do AliExpress poderão compartilhar links do Pechincha não apenas para obter descontos para si, mas para somar valores para a compra de tablets educacionais. “A ação estimula o uso de uma inovação que introduzimos no mercado brasileiro, o social commerce, para gerar engajamento social e levar mais tecnologia e acessibilidade para crianças brasileiras em situação de vulnerabilidade”, afirma Yan Di, country manager do AliExpress no Brasil. A meta é que o número de interações com a ferramenta Pechincha no período seja suficiente para somar R$ 1,5 milhão. O valor será integralmente pago pelo AliExpress e os tablets doados ao programa Criança Esperança, da Unesco.

Ivete Sangalo divulgará o “Pechincha do Bem” durante toda a semana e no sábado, 17, às 12h30, a cantora fará uma transmissão ao vivo, dentro do aplicativo do AliExpress, para conversar com os usuários e fãs sobre a ação.