Deezer é o primeiro serviço de streaming de áudio do mundo a se juntar ao selo Ad For Good

A música tem o poder de mudar o mundo e, pensando nisso, a Deezer quer ajudar os anunciantes a contribuírem para um amanhã melhor. É por isso que a empresa se tornou o primeiro serviço global de streaming de áudio a se juntar ao selo de publicidade internacional Ad For Good®. O selo permite que as empresas apoiem mudanças significativas, doando pelo menos 1% de seu orçamento de mídia para causas sociais ou ambientais.

A parceria também inclui a integração do Boon.Today com a oferta de anúncios da Deezer. Boon.Today é o provedor líder de tecnologia para soluções de publicidade com consciência social e também o fundador da Ad For Good. A parceria cobre todos os mercados de publicidade da Deezer, incluindo França, Brasil, Alemanha, Reino Unido, EUA, Emirados Árabes Unidos, Turquia e região da América Latina.

Com a novidade, as marcas agora serão capazes de trabalhar com as equipes da Deezer e Boon.Today para identificar oportunidades para campanhas de publicidade socialmente conscientes, sendo que cada campanha pode ser alinhada minuciosamente com a responsabilidade do comprador e as metas de sustentabilidade.

As ferramentas digitais da Boon.Today também são capazes de incorporar elementos audiovisuais em anúncios nas plataformas, o que pode ser usado para ajudar o público a compreender o impacto positivo dos anúncios que estão visualizando. Além disso, a plataforma também fornece dados de desempenho em tempo real, ajudando os anunciantes a melhorar seu planejamento e otimizar gastos.

“Estamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos por uma marca de prestígio como a Deezer. Nossa parceria tornará mais fácil para as marcas apoiarem projetos sociais e ambientais, bem como para a Deezer seguir sua estratégia de publicidade orientada para o propósito”, afirma Shaï Douillet, CEO e cofundador da Boon.

“É emocionante ser a primeira plataforma de streaming de áudio do mundo a oferecer aos nossos parceiros a opção de anunciar de forma socialmente consciente. A tecnologia da Ad for Good e Boon.Today nos permitirá comunicar de forma responsável com nossos usuários, usando áudio, vídeo e anúncios gráficos. Este é um primeiro e importante passo para fazermos a diferença no mundo, como parte de nosso esforço contínuo para trabalhar por um futuro melhor com nossos clientes”, diz Emilie Proyart, VP de vendas de publicidade na Deezer.

Boon.Today é a maior plataforma digital do mundo para publicidade consciente. Ele já é usado por centenas de empresas em todo o mundo, desde startups, a empresas Fortune 500. O software e as APIs do Boon.Today oferecem aos compradores de anúncios o poder de apoiar facilmente as causas e ONGs que estão alinhadas com seus valores e objetivos.

A equipe de anúncios da Deezer está disponível para qualquer anunciante que desejar entrar em contato para uma demonstração da tecnologia da Boon.Today na Deezer.