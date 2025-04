Epson apresenta as menores impressoras fotográficas profissionais do mercado

A Epson traz ao mercado brasileiro duas novas impressoras voltadas a profissionais dos setores de fotografia, design e arte, que prometem alcançar resultados de alta qualidade até mesmo em pequenos espaços, a SureColor® P700, de 13 polegadas, e a SureColor P900, de 17 polegadas. Elas incorporam a mesma tecnologia de impressão de grande formato usada pelos principais fotógrafos do mundo em um design compacto, permitindo a criação de impressões com qualidade de exposição a partir da conveniência de uma mesa de trabalho.

“Há quinze anos a Epson surpreendeu a indústria com a Stylus Pro 3800 que proporcionou um controle criativo sem precedentes aos fotógrafos, permitindo imprimir até 17 polegadas de largura sem uma câmara escura”, explica Wilians Lotti, gerente de Negócios da Epson. “Com a introdução das SureColor P700 e SureColor P900, uma nova geração de fotógrafos experimentará outro avanço na tecnologia de impressão, redefinindo e facilitando seu fluxo de trabalho em praticamente qualquer lugar.”

As novas SureColor P700 e SureColor P900 são as menores impressoras profissionais de sua categoria, com uma redução de 30% no tamanho em relação às impressoras da geração anterior da Epson, projetadas para uso em fotografia, design gráfico, arte e ilustração. Elas contam com uma nova cabeça de impressão MicroPiezo® AMC de 10 canais para aumentar a produtividade, com canais tanto para tinta fotográfica quanto para tinta Matte Black, simultaneamente, sem necessidade de troca das tintas.

Apresentando a nova tinta de pigmento UltraChrome® PRO10 com a cor Violeta, as impressoras SureColor P700 e SureColor P900 oferecem uma ampla gama de cores e trazem o Modo Avançado de Preto e Branco para criar fotografias profissionais em preto e branco com alto contraste e nitidez. Os novos equipamentos entregam fotos coloridas que podem durar mais de 200 anos, enquanto as fotos em P&B podem durar até 400 anos.

Pela primeira vez, os usuários podem facilmente imprimir diretamente de dispositivos iOS®. Com uma versão móvel atualizada do software Epson Print Layout, as impressoras fornecem ferramentas completas de suporte e gerenciamento de cores para impressão diretamente de iPhones e iPads. Elas também apresentam um novo driver de impressão, Carbon Black, que aumenta o Dmax (densidade óptica) em até 11%, para a melhor densidade de preto da categoria e brilho excepcional em papéis do tipo glossy.

A SureColor P700 permite acomodar tanto rolos quanto suportes de impressão cortados, e a SureColor P900 acomoda suportes cortados e um adaptador opcional de rolos de papel totalmente fechado, que comporta rolos de 2 e 3 polegadas, além de impressão em rolo de até 3 metros de comprimento. Ambos os equipamentos são fáceis de usar, pois contam com uma tela tátil personalizável de 4,3 polegadas, conectividade sem fio incluindo 5GHz e uma luz LED interior para observar o progresso da impressão.

Os lançamentos receberam recentemente o selo Red Dot do prêmio Red Dot Award entre as melhores impressoras fotográficas desktop na categoria Product Design 2021. Criada em 1955 na Alemanha a premiação é uma das mais prestigiadas do setor de design no mundo. Ela é composta por um júri de especialistas que avalia os melhores designs baseados em critérios como inovação, funcionalidade, durabilidade e benefício ecológico.