Uber Chip chega a todo o Brasil

O primeiro plano de celular pré-pago do mundo em que o motorista ou entregador parceiro da Uber não gasta os dados do próprio plano de internet móvel para usar o app Uber Driver está disponível em todo o Brasil, a partir de 13/7/21.

Com o anúncio de hoje, o produto chega a Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, alcançando, agora, todo o país.

Criado em parceria com a Surf Telecom, o Uber Chip é o primeiro plano pré-pago a oferecer navegação ilimitada no app Uber Driver, além do Waze, o que significa que o parceiro da Uber pode receber e atender a pedidos de usuários sem gastar o seu plano de dados.

Em breve, os parceiros vão poder pedir o chip na seção Uber Pro do app Uber Driver.

Segundo Yon Moreira, CEO da Surf, “o entusiasmo gerado com o lançamento do Uber Chip regional fez a Surf acreditar no sucesso e na receptividade do Uber Chip no Brasil todo. “Os nossos objetivos são ambiciosos, e temos o compromisso de levar sempre mais e mais novidades aos drivers e entregadores parceiros da Uber.”

“Eu e toda a equipe da Uber aqui no Brasil estamos sempre buscando formas de ajudar os motoristas parceiros a cortar gastos e, assim, aumentar os seus ganhos”, diz Silvia Penna, gerente de Operações da Uber no Brasil. “O Uber Chip é um dos nossos principais projetos nesse sentido, e tem recebido ótimas avaliações dos parceiros.”

Os assinantes do Uber Chip vão contar também com Whatsapp ilimitado e com 9GB de internet 4G por mês.

O Uber Chip oferece:

. Uber Driver ilimitado

. Whatsapp ilimitado

. Waze ilimitado

. 9GB de internet na maior rede 4G do país

. Ligações ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora, local e interurbano, usando código 41

. 100 SMS por mês

O parceiro da Uber vai ter um desconto extra na contratação do plano, que vai variar de acordo com a categoria dele no programa de vantagens Uber Pro.

O contrato do Uber Chip é trimestral, e o assinante pode escolher pagar em até três parcelas mensais, usando cartão de crédito, débito, pré-pago ou boleto bancário. Feita a contratação, o assinante pode baixar o app do Uber Chip e gerenciar toda a conta a partir dele.