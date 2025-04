HyperX anuncia TimTheTatman como embaixador global da marca

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, anuncia que Tim “TimTheTatman” Betar, um dos streamers mais populares da Twitch, é o novo embaixador da marca. Betar faz transmissões ao vivo pela plataforma de streaming desde 2012 e seu canal tem quase 7 milhões de seguidores. Como herói e embaixador da HyperX, Betar participará de eventos e atividades de marketing da marca, incluindo lives e conteúdos originais. “Estou feliz por iniciar essa parceria com a HyperX”, disse Betar. “Gosto muito de ver como a HyperX sempre pensa primeiro na comunidade gaming, e os projetos que estamos desenvolvendo para os seguidores de tatmanarmy são muito empolgantes”, disse o influenciador digital.

Betar é um dos streamers com trajetória mais sólida na Twitch e está na vanguarda dos jogos eletrônicos graças à sua habilidade de se conectar com as pessoas. Com uma personalidade extremamente carismática e o dom de fazer rir, mantém seus espectadores entretidos enquanto joga os mais variados títulos, como Call of Duty, Fortnite, Overwatch, Counter-Strike, World of Warcraft e Fall Guys.

“A HyperX está muito feliz em receber TimTheTatman na família de embaixadores de marca”, comentou Khoi Nguyen, gerente de marketing de influenciadores na HyperX. “Estamos ansiosos para criar experiências originais com TimTheTatman e a comunidade tatmanarmy”.

Como embaixador da marca HyperX, Betar irá receber o tratamento digno de herói que a marca oferece, incluindo uma ilustração própria inspirada em seu personagem nos videogames. Betar se une à crescente lista de talentos internacionais da HyperX, que inclui o jogador de futebol americano JuJu Smith-Schuster, o jogador de basquete Gordon Hayward, o jogador de hockey no gelo Filip Forsberg, o jogador de futebol internacional Dele Alli, o piloto profissional Sage Karam e outros mais de 25 streamers e influenciadores globais que fazem parte da família HyperX.