Dicas para produzir conteúdos incríveis para as redes sociais com o Galaxy Z Flip

Na atual era digital, as mídias sociais têm sido para os usuários uma plataforma para criar e compartilhar conteúdo sobre as coisas que amam. Quer você seja um influenciador ou alguém que simplesmente está fazendo posts nas redes sociais, seu dispositivo móvel precisa ser capaz de acompanhar suas ideias e ajudá-lo a se expressar exatamente da maneira que você deseja.

Versátil, compacto e elegante, o Galaxy Z Flip é feito para estilos de vida modernos e rápidos, e para aqueles que não têm medo de se afirmar. Construído para inspirar criatividade, o dispositivo contém tudo o que você precisa para criação e compartilhamento de conteúdo em um formato que cabe na palma da sua mão.

Flexibilize sua criatividade

O formato exclusivo do Galaxy Z Flip foi projetado para fornecer experiências de mãos livres, tornando mais fácil para o usuário a criação de conteúdo, não importa onde ele esteja.

Graças à dobradiça, o dispositivo pode se sustentar de modo independente em vários ângulos.

Basta colocá-lo sobre uma mesa ou no chão para fazer, por exemplo, seu último vídeo de desafio de dança sem precisar de acessórios ou apoios extras.

Com o modo Flex, você pode facilmente tirar selfies com as mãos livres para postar nas suas mídias sociais, ou capturar vídeos estáveis e impressionantes com o Hyperlapse Noturno, disponível no Galaxy Z Flip. O recurso também permite que você configure facilmente transmissões ao vivo para se conectar com seus seguidores ou colaborar instantaneamente com outros criadores por meio de uma videochamada.

Capture o mundo de maneira diferente

De selfies espontâneas a GIFs de momentos engraçados, o Galaxy Z Flip oferece novas maneiras de capturar suas experiências.

O recurso Quick selfie usa as poderosas câmeras traseiras do dispositivo para criar selfies de alta qualidade. Clique duas vezes no botão liga/desliga quando o telefone estiver dobrado, e a tela externa se transformará em um visor de selfie. Você pode clicar no botão de volume para capturar uma foto. Se for preciso, você pode tocar na tela externa para alternar para a lente Ultra Wide.

Com tantas maneiras de criar fotos e vídeos, às vezes pode ser difícil decidir qual escolher para o momento. O Single Take¹ no Galaxy Z Flip é a ferramenta dos sonhos para criadores digitais. O recurso é especialmente útil para filmar cenas cheias de ação.

Basta selecionar o modo Single Take, e a câmera capturará o momento em uma ampla variedade de formatos. Além disso, o recurso ainda recomenda as melhores fotos, o que significa que você não precisa navegar pela galeria para encontrar o post perfeito.

Eleve seu conteúdo

Pergunte a qualquer criador digital e ele dirá que fazer fotos e gravar vídeos é apenas o começo do processo criativo. Da edição da imagem à escrita da legenda, há muitas etapas quando se trata de produzir conteúdo envolvente.

Equipado com ferramentas de edição de imagem rápidas e fáceis, o Galaxy Z Flip é uma potência criativa móvel. Assim que o usuário capturar as imagens, pode utilizar recursos de edição, experimentar diferentes filtros e montar sua próxima postagem no dispositivo. O recurso Múltiplas Janelas² também permite a execução de dois aplicativos simultaneamente na tela principal. Com a capacidade de editar fotos na parte superior da tela enquanto escreve legendas ou responde a comentários na parte inferior, é possível realizar várias tarefas ao mesmo tempo e gerenciar a plataforma quando estiver em movimento.

Moda e tecnologia

Com um design arrojado e lúdico, o Galaxy Z Flip é perfeito para quem vê a tecnologia como uma forma de se expressar. Disponível nas cores³ ultravioleta e preto, o dispositivo vai chamar a atenção e trazer individualidade ao seu look.

*Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações dos produtos apresentados neste documento, incluindo, mas não limitadas a, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e funcionalidades estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

¹ As formas ficam a critério da Inteligência Artificial, que vai escolher o melhor formato da foto.

² Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar o Múltiplas Janelas.

³ A disponibilidade de cores pode variar dependendo do país ou operadora.