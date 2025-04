O inglês na área do TI é importante?

Cada vez mais percebemos que o mundo está aumentando suas interações, não apenas comerciais, mas também de lazer, capacitações e muito mais.

E uma área que, historicamente, utiliza o inglês é a Tecnologia da Informação (TI). Neste setor, a grande maioria dos termos são em inglês e quando o assunto são as novidades e as atualizações, o domínio do inglês torna-se ainda mais relevante.

Por isso, no post de hoje vamos entender a importância do inglês para a área de TI. Let´s go!

A expansão da área de TI

Apesar do crescimento do desemprego no Brasil ao longo do ano de 2020, algumas áreas tiveram crescimento que se mantém acelerado ainda em 2021. É o caso da área de TI.

De acordo com Você S/A, a área de TI já vinha crescendo nos últimos anos e, com o isolamento social, os diversos setores passaram por um aumento na digitalização e adoção de novas ferramentas para possibilitar a continuação das atividades em formato remoto. Daí, a necessidade de profissionais de TI cresceu assustadoramente.

Por que o inglês é importante na área de TI?

Com esse aumento de demanda nos últimos anos, há falta de mão de obra qualificada na área de TI no Brasil, conforme pontua a revista Computer World. E um dos motivos indiretos é a falta da proficiência em inglês.

Como assim? Conforme o artigo, a formação em TI no Brasil não está em sintonia com a evolução do mercado internacional. Ou seja, os cursos de TI estão focados em tecnologias tradicionais e não dá tempo de um estudante se atualizar sobre um mercado que evolui com muita velocidade.

Dessa forma, a atualização acontece por meio de capacitações internacionais, mesmo que on-line, na língua inglesa, pois diversas certificações e qualificações específicas em tecnologia e computação são conduzidas apenas nesse idioma.

Principais motivos para o profissional de TI dominar o inglês

De acordo com o Portal BeCode, os três principais motivos que um profissional de TI precisa dominar o inglês são:

Manuais e documentação oficial: os maiores softwares e aplicações lançam a sua documentação oficial em inglês. Até surgir a versão traduzida, já se passou algum tempo. Assim, o profissional que dominar este idioma poderá sempre estar um passo à frente;

Palestras e congressos internacionais: todas as subáreas de tecnologia investem em uma série de congressos e workshops (presenciais ou online) para a disseminação de novas ideias, sendo que o inglês acaba sendo o idioma oficial.

Oportunidades internacionais: quem deseja uma carreira internacional, não tem como fugir do domínio do inglês. Até para trabalhar em médias ou grandes empresas aqui no Brasil, a fluência em inglês acaba sendo um dos pré-requisitos.

Sou profissional de TI: como começar a desenvolver meu inglês hoje mesmo?

Se você quer ser um profissional de TI qualificado e muito disputado no mercado, que tal investir no aprendizado online de inglês?

Por Fabricio Vargas – proprietário da Uniway School