Clubhouse apresenta o Backchannel: nova função de mensagens privadas

O Clubhouse, aplicativo social de áudio, anuncia hoje o lançamento do Blackchannel, um serviço de troca de mensagens privadas. O sistema de bate-papo terá a opção de mensagens individuais e em grupo, e uma segunda caixa de entrada opcional para solicitações de mensagens.

Com o Backchannel, os membros do Clubhouse poderão: • Discutir as conversas nas salas em tempo real: os palestrantes ou apresentadores de uma sala podem utilizar o Backchannel para bater um papo com seus co-apresentadores, planejar que pergunta fazer a seguir ou decidir quem convidar do público para subir no palco da conversa. Os ouvintes podem bater um papo com outros amigos na plateia a qualquer momento que estiver em uma sala. Basta tocar no ícone do avião – ou deslizar para a esquerda – para acessar o tópico de bate-papo;

• Enviar e receber perguntas do público ouvinte: palestrantes agora podem responder às perguntas das pessoas por mensagem de texto – e usar isso para decidir a quem convidar do público. O ouvinte pode enviar perguntas, mesmo se não puder subir no palco da conversa;

• Agradecer ou convidar alguém: o novo sistema de mensagens permite que os usuários possam agradecer uma boa pergunta ou convidar alguém para uma sala de bate-papo;

• Planejar eventos e salas: planejar um bom evento pode ser trabalhoso e demandar bastante energia. Com o Backchannel, é possível coordenar as salas com co-anfitriões, organizar perguntas, decidir sobre convidados e colaborar antes de ir ao ar;

• Conversar com amigos: ao conhecer pessoas no Clubhouse, é possível continuar a conversa após o término da sala, possibilitando muito mais interação e conexão pelo aplicativo.

Além destes, novos recursos adicionais estão sendo desenvolvidos para a próxima versão do sistema, que deverá ser disponibilizada por meio de atualizações nas próximas semanas. O Clubhouse busca oferecer a melhor experiência com base nos comentários e sugestões dos próprios usuários.