Razer anuncia Barracuda X, novo headset wireless multiplataforma para games e mobile

A Razer, marca líder global de estilo de vida para gamers, acaba de anunciar o Barracuda X Wireless, headset multiplataforma para games e mobile. O novo periférico une versatilidade, liberdade e conforto com drivers poderosos e um microfone sem ruídos, e é uma excelente opção de headset multiplataforma 4 em 1 compatível com PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivos Android.

Diversos headsets sem fio da atualidade são projetados para uso em casa ou em movimento, mas alternar entre dispositivos pode ser um processo demorado por causa do emparelhamento e desemparelhamento Bluetooth, que muitas vezes apresentam problemas de conexão Para evitar essa dor de cabeça, o Barracuda X foi desenvolvido com recursos que facilitam o uso e favorecem a versatilidade, como conexão sem fio de latência ultrabaixa, design confortável, elegante e ergonômico, drivers Razer TriForce poderosos e microfone Razer HyperClear Cardioide destacável, certificado pela Discord.

“É comum ver headsets multiplataformas que só conseguem cumprir essa função usando conexão com fio”, disse Alvin Cheung, vice-presidente sênior da unidade de negócios de periféricos da Razer. “O Razer Barracuda X combina recursos de jogo de alto desempenho e verdadeira conectividade sem fio 4 em 1 com o design e facilidade de uso de fones de ouvido. O resultado é um produto único e multifuncional, ideal para jogar o dia todo, independentemente da plataforma ou de onde estiver”, completou.

Um único design ideal para todas as situações

O Barracuda X foi desenvolvido desde o início como um headset multiplataforma versátil focado em estilo e conforto. A equipe de engenharia da Razer usou sua experiência de anos para integrar as melhores tecnologias de áudio da indústria em um único periférico gamer sem fio confortável e igualmente adequado para uso interno e externo.

Após um extenso estudo de design, direcionado ao formato, conforto e simplicidade, a Razer chegou a uma solução de fone de superfície côncava que diminui o volume, tem linhas elegantes e uma mistura harmoniosa entre todas as partes do produto. As conchas auriculares de perfil baixo são anguladas para se adequarem a cada tamanho de orelha e podem ser ajustadas e viradas para maior conveniência. Já as almofadas de ouvido de espuma viscoelástica e o arco de cabeça leve garantem ainda mais conforto ao Barracuda X, que pesa apenas 250g.

Plug and play sem esforço

O Barracuda X vem equipado com todos os acessórios necessários para uma experiência definitiva em vários dispositivos. No centro de sua capacidade multiplataforma está o dongle USB-C Razer HyperSpeed Wireless que permite uma conexão perfeita com PCs, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivos Android sem qualquer processo de emparelhamento ou download de software ou driver.

O Barracuda X também vem com um cabo adaptador USB-A para situações sem disponibilidade de conexão USB-C, e oferece maior compatibilidade graças a um conector 3,5mm 4 polos. Conta ainda com um cabo de carregamento com até 20 horas de autonomia em uso contínuo.

Ajustado para máxima fidelidade sonora

O Barracuda X traz o que há de mais moderno em tecnologia de áudio da Razer, como os drivers Razer TriForce 40mm, para áudio sem ruídos e frequências de agudos, médios e graves ajustados individualmente para agudos mais nítidos, médios ricos e graves poderosos.

Já o microfone Razer HyperClear Cardioid removível proporciona comunicação por voz ultraclara, independentemente da plataforma em que o usuário estiver jogando, e tem recurso aprimorado de isolamento de voz que elimina ruídos ambientes nas partes traseira e laterais

Características do Barracuda X

Fones

• Frequência de resposta: 20 Hz – 20 kHz

• Impedância: 32 Ω @ 1 kHz

• Sensibilidade: 96dBSPL / mW @ 1KHz por HATS

• Drivers: Driver Dinâmico Personalizado de 40mm

• Diâmetro interno da concha: 60 x 40 mm

• Tipo de conexão: USB Tipo C ou conexão com fio de 3,5 mm

• Comprimento do cabo: 1,5m

• Peso aproximado: 250g

• Almofadas auriculares ovais para cobertura total para as orelhas

Microfone

• Frequência de resposta: 100 Hz – 10 kHz

• Relação sinal-ruído: ≥ 60 dB

• Sensibilidade (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB

• Padrão de captação: Unidirecional

• Certificado pelo Discord

Preço sugerido e Disponibilidade

R$ 899,00

Chegada ao mercado brasileiro: Setembro de 2021